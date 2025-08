Thomas Ceccon non nasconde la delusione: “Sono molto arrabbiato, ero in gran forma”

Thomas Ceccon è stato il primo frazionista della staffetta 4×100 metri misti maschile dell’Italia che si è classificata quarta ai Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: l’azzurro ha aperto il quartetto azzurro con il dorso, completando la frazione in 51″80. Palpabile la sua amarezza ai microfoni di Rai 2 HD.

Nonostante non sia arrivata la medaglia, l’azzurro è comunque soddisfatto della propria frazione: “Ho cercato di aprire al meglio possibile, stavo bene in acqua, sto bene, forse una partenza non ottimale, però mi è stato detto di passare forte e stare più tranquillo. Sono passato infatti più forte, il tempo è un decimo meno di quello fatto in gara individuale, quindi più o meno siamo lì, però conferma ancora che comunque sono in gran forma“.

Il bilancio di Ceccon: “Ho fatto un ottimo Campionato, ho aperto la staffetta al meglio che riuscivo, quindi bene. Mi dispiace, sono molto arrabbiato perché volevo prendere la quarta medaglia, anche a Fukuoka siamo rimasti fuori con la staffetta e potevamo prenderla. Oggi ce la siamo giocata, ma purtroppo ci hanno beffato di un decimo, quindi mi spiace molto, è un gran peccato“.