Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 3 agosto, programma, streaming, azzurri in gara

Il Mondiale di nuoto 2025 è pronto a vivere la sua ultima giornata di gare. Oggi, domenica 3 agosto, verranno disputate nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, gli ultimi otto titoli iridati, in un programma come sempre ricco di eventi. Nella nottata italiana c’è stato spazio per le batterie mentre nel pomeriggio, a partire dalle 13.00, inizieranno le ultime finali della kermesse.

L’Italia ieri ha concluso la penultima giornata con ben tre quarti posti. Lorenzo Deplano ha sfiorato il podio nella finale 50 stile libero, stessa sorte è toccata a Simona Quadarella, medaglia di legno con record europeo nell’ultimo atto degli 800 stile libero femminili, vinti da Katie Ledecky. Quarto posto, con record italiano, anche per la staffetta 4×100 stile libero mista, a 13 centesimi dal podio.

Il Bel Paese vuole concludere il suo Mondiale nel migliore dei modi, cercando di arricchire il medagliere finale. Benedetta Pilato cerca una medaglia preziosa nei 50 rana femminili, dopo una semifinale condotta in maniera brillante. Stesso obiettivo per le staffette 4×100 mista uomini e 4×100 mista donne, che cercheranno di qualificarsi, nella notte, per le finali.

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO

Domenica 3 agosto (orari italiani)

Sessione serale

13:02 50 dorso uomini – Finale

13:10 50 rana donne – Finale

13:18 50 stile libero donne – Finale

13:31 1500 stile libero uomini – Finale

13:59 400 misti uomini – Finale

14:15 400 misti donne – Finale

14:33 4×100 mista uomini – Finale

14:49 4×100 mista donne – Finale

AZZURRI IN GARA

13:02 50 dorso uomini – Finale – Nessun italiano al via

13:10 50 rana donne – Finale – Benedetta Pilato, Anita Bottazzo

13:18 50 stile libero donne – Finale – Nessuna italiana al via

13:31 1500 stile libero uomini – Finale – Nessun italiano al via

13:59 400 misti uomini – Finale – ev. Alberto Razzetti

14:15 400 misti donne – Finale – ev. Sara Franceschi

14:33 4×100 mista uomini – Finale – ev. Italia

14:49 4×100 mista donne – Finale – ev. Italia

DOVE VEDERE I MONDIALI DI NUOTO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 13.00 alle 13.30 3 su Rai 2 dalle 13.30. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport