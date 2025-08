Thomas Ceccon e l’obiettivo finale: “Voglio diventare il primo italiano con 4 medaglie in un Mondiale”

Thomas Ceccon si è classificato ottavo ed ultimo nella finale dei 100 metri farfalla maschili dei Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: a Singapore l’azzurro, che con il crono di 51″12 è rimasto ad oltre 1″ dalle medaglie e ad 1″5 dall’oro, ha commentato quanto accaduto ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della gara: “Lo sapevo, hanno fatto tre tempi veramente bassi, sicuramente avere uno che fa 49″62 di fianco non è il massimo, ma poco importa. Importa un passaggio veloce, bene quello, non mi interessava poi il ritorno, metti un po’ di onda, sei un po’ meno concentrato, va bene. Il tempo sinceramente non mi interessa più di tanto, bastava nuotare una finale, l’ho fatta. Peccato, ultimo è brutto, però va bene così, sono contento“.

L’ultimo obiettivo dei Mondiali: “Sono tre medaglie, che potevano essere quattro, visto il dorso di ieri, in cui secondo me potevo avvicinarmi molto. Detto questo vorrei fare la quarta domani con la staffetta, cosa che penso nessuno mai in Italia abbia fatto, quattro medaglie in un Mondiale, quindi potrei essere il primo a farlo“.

Le aspettative per la staffetta 4×100 misti maschile: “Ce la possiamo giocare bene, vediamo prima di entrare, abbiamo questa maledizione però il pomeriggio, è l’ultima per tutti, quindi secondo me tiriamo fuori tutti quello che abbiamo siamo tutti un po’ stanchi, quello non lo mettiamo in dubbio, ma non solo gli italiani, dico tutti in generale, però può venire una staffetta da medaglia secondo me“.