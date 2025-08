Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 3 agosto, tv, italiani in gara

Domenica 3 agosto andrà in scena l’ottava e ultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, saranno emessi gli ultimi verdetti su una competizione ricca di emozioni e di tempi di grande rilievo. Si prevede un day-8 entusiasmante, per mettere la parola fine nella maniera migliore.

In casa Italia Alberto Razzetti e Sara Franceschi saranno chiamati ad affrontare la prova più difficile del nuoto in vasca, ovvero i 400 misti. L’alternarsi degli stili, ogni 100 metri, è sempre una sfida per gli atleti, costretti a trovare una sintesi dal punto di vista tecnico e della gestione delle proprie energie. L’obiettivo dei due azzurri sarà centrare la finale e poi da lì si vedrà.

Fari puntati poi sulle staffette 4×100 miste. Prima gli uomini e poi le donne andranno a caccia del pass dell’atto conclusivo, in una prova a squadre dove si racchiude un po’ tutto il movimento. Vedremo azzurri e azzurre avranno ancora tanto da dare per esaltarsi in un format di questo genere.

L'ottava e ultima giornata dei Mondiali di nuoto 2025 in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 3 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 400 misti uomini – Batterie

04:28 400 misti donne – Batterie

04:49 4×100 mista uomini – Batterie

05:08 4×100 mista donne – Batterie

Sessione serale

13:02 50 dorso uomini – Finale

13:10 50 rana donne – Finale

13:18 50 stile libero donne – Finale

13:31 1500 stile libero uomini – Finale

13:59 400 misti uomini – Finale

14:15 400 misti donne – Finale

14:33 4×100 mista uomini – Finale

14:49 4×100 mista donne – Finale

AZZURRI IN GARA

Domenica 3 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 400 misti uomini – Batterie – Alberto Razzetti

04:28 400 misti donne – Batterie – Sara Franceschi

04:49 4×100 mista uomini – Batterie – Italia

05:08 4×100 mista donne – Batterie – Italia

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali/finali); Sky Sport Uno (201) per l’intero programma e Sky Sport Mix (211) per le semifinali e le finali

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport