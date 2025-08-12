Svolta America’s Cup: Luna Rossa potrà avere Peter Burling a bordo! Definito il protocollo ufficiale per Napoli 2027

E’ stato rilasciato nella mattina italiana il protocollo della 38ma edizione dell’America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nell’estate del 2027, firmato dal Defender, Team New Zealand, e dal Challenger of Record, Athena Racing: diverse le novità introdotte.

Non ci saranno i cyclors, che saranno sostituiti dalle batterie, mentre gli equipaggi avranno l’obbligo di avere una donna (della stessa nazionalità del Paese rappresentato) a bordo. Ci sarà inoltre la possibilità di avere 2 stranieri su 5 nel team, e questo apre alla possibilità, per Luna Rossa, di avere Peter Burling a bordo.

Nel programma delle gare previste ci saranno anche le regate di flotta nel round robin, inoltre chi ha partecipato alla scorsa edizione, sarà obbligato ad utilizzare la medesima imbarcazione, se disponibile. Le iscrizioni alla prossima edizione apriranno martedì prossimo, il 19 agosto.

Verranno tuttavia mantenute le competizioni riservate a donne e giovani, mentre il processo di selezione dello sfidante prevede che la prima fase di regate riduca a quattro il numero di concorrenti, che poi si sfideranno in semifinali e finale ad eliminazione diretta.

La vincitrice sfiderà poi Team New Zealand per l’America’s Cup a luglio 2027. Le regate preliminari si svolgeranno tra il 2026 (tre) ed il 2027, quest’ultima a Napoli, subito prima dell’inizio della Louis Vuitton Cup: le gare inizieranno a primavera.