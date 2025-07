America’s Cup, Luna Rossa sceglie il Circolo Italia per l’avventura a Napoli: nuovo guidone sulla barca

La America’s Cup è formalmente una sfida tra circoli velici: il trofeo sportivo più antico del mondo è un confronto tra realtà nautiche che si contendono la Vecchia Brocca e dunque ogni sodalizio che intende scendere in acqua per disputare la competizione più antica del mondo deve averne uno alle spalle. Luna Rossa avrà a bordo il guidone di Italia, il circolo più antico di Napoli e uno dei più longevi del Mediterraneo. Il Challenger guidato da Max Sirena ha inaugurato il sodalizio con il Circolo del Remo e della Vela Italia, fondato nel 1889, in vista dell’edizione che si disputerà nel 2027 proprio a Napoli. Si tratta di una prima volta per la realtà del patron Patrizio Bertelli, che nelle ultime tre campagne aveva rappresentato il Circolo della Vela Sicilia.

Patrizio Bertelli ha dichiarato: “Per la prima volta in 176 anni di storia, l’America’s Cup si disputa in Italia, a Napoli. Per questo motivo, dopo tre edizioni consecutive in collaborazione con il Circolo della Vela Sicilia, ci è sembrato naturale essere rappresentati da uno Yacht Club che, oltre a godere di una straordinaria reputazione internazionale, ha anche un profondo legame con la città. A nome del team desidero ringraziare il CVS, i suoi soci e il suo Presidente Agostino Randazzo per il supporto e l’affetto con i quali ci hanno accompagnati in questi anni. Insieme abbiamo vissuto dei momenti straordinari, coronati dalle indimenticabili vittorie della PRADA Cup del 2021 ad Auckland e delle Youth e Women America’s Cup di Barcellona. Siamo certi che il CVS sarà protagonista di altre importanti sfide e auguriamo loro ogni successo per i traguardi futuri“.

Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, ha affermato: “Siamo felici di avere al nostro fianco il Circolo del Remo e della Vela Italia per la 38^ America’s Cup. Da sempre bacino di giovani talenti e organizzatore della famosa Regata dei Tre Golfi, siamo onorati di avere il suo guidone a bordo di Luna Rossa. La storia sportiva dell’”Italia”, unita a una profonda cultura del mare e della vela, rappresenta un valore aggiunto per il nostro team che si appresta a regatare nelle acque del Golfo di Napoli“.

Roberto Mottola di Amato, Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, ha commentato: “Siamo profondamente onorati e felici di affiancare Luna Rossa in questa nuova avventura che porterà la 38^ Coppa America nel nostro Golfo. Il legame tra il Circolo del Remo e della Vela Italia e la città di Napoli è antico e inscindibile, dal lontano 1889, così come la nostra vocazione nel promuovere l’eccellenza velica italiana nel mondo. Vedere il nostro guidone a bordo di una barca così iconica è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Siamo estremamente onorati di rappresentare con il team Luna Rossa il nostro Circolo “Italia” e il nostro Paese nella prima America’s Cup in Italia e a Napoli“.