Summer biathlon, Lisa Vittozzi seconda nella supersprint femminile del BlinkFestivalen

La prima gara internazionale della stagione di Lisa Vittozzi, impegnata nella supersprint femminile di Sandnes, valida per il BlinkFestivalen di summer biathlon, ha visto l’azzurra classificarsi seconda. La gara si è disputata sulla distanza di 5 giri di 1,1 km ciascuno, per 5,5 km totali, con quattro poligoni, due a terra e due in piedi.

Lisa Vittozzi, autrice di due errori al tiro, è stata battuta praticamente in volata dalla francese Lou Jeanmonnot, con un solo bersaglio mancato, che si è imposta per soli 8 decimi, mentre al terzo posto si è piazzata la norvegese Juni Arnekleiv. Nella gara maschile, senza azzurri al via, a vincere è stato il francese Eric Perrot, davanti al norvegese Sturla Holm Laegreid ed all’altro francese Emilien Jacquelin.

L’azzurra tornerà in gara nel tardo pomeriggio italiano di oggi nella mass start che chiuderà la manifestazione. Al sito federale Vittozzi ha affermato dopo il podio di ieri: “E’ stato bello riassaporare il clima della competizione, sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare“.