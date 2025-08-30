Strada spianata per Alcaraz con l’eliminazione di Shelton: nessun ostacolo credibile sino alla semifinale

Strada spianata verso la semifinale? Sembrerebbe proprio di sì. I possibili avversari nel cammino di Carlos Alcaraz a New York si stanno un po’ eliminando da soli e l’ultimo della lista in ordine di tempo è stato Ben Shelton. Lo statunitense, n.6 del mondo, è stato costretto al ritiro nella sfida contro il francese Adrian Mannarino per un problema alla spalla sinistra.

Poco fortuna Shelton che, senza quest’inconveniente, avrebbe potuto centrare l’obiettivo degli ottavi di finale e quasi sicuramente si sarebbe ritrovato ad affrontare nei quarti lo spagnolo, vista la presenza del ceco Jiri Lehecka negli ottavi. Le cose sono andate diversamente e può “rallegrarsene” Carlitos, anche se il livello espresso dell’iberico è tale che parlare di percorsi facili o complicati può essere considerato un esercizio di stile. In altre parole, si fatica a capire chi possa batterlo prima dell’incontro eventuale con Jannik Sinner in finale per il tennis che sta esprimendo.

E così, il francese Arthur Rinderknech negli ottavi è una sorta di vittima sacrificale, prima dell’incrocio nei quarti col vincente di Mannarino-Lehecka. Nelle semifinali qualcosa di più “succulento” potrebbe esserci, visto che i nomi in ballo sono i seguenti: Taylor Fritz / Tomas Machac / Novak Djokovic / Jan-Lennard Struff. Stuzzica soprattutto il possibile match contro Djokovic, che negli ultimi scontri diretti ha fatto valere la sua grande esperienza.

Nell’atto conclusivo, dunque, ci potrebbe essere il tanto atteso incontro con il giocatore italiano o in alternativa col tedesco Alexander Zverev, il più accreditato da quella parte di tabellone. Non resta che attendere lo sviluppo delle partite.

TABELLONE CARLOS ALCARAZ US OPEN 2025

Ottavi di finale – Arthur Rinderknech

Quarti di finale – Jiri Lehecka/ Adrian Mannarino

Semifinali – Taylor Fritz / Tomas Machac / Novak Djokovic / Jan-Lennard Struff

Finale – Jannik Sinner / Alexander Zverev / Alex de Minaur / Andrey Rublev