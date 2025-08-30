Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 30 agosto, programma, streaming, italiani in campo

Oggi, sabato 30 agosto, si disputerà la settima giornata degli US Open 2025 di tennis: in programma 40 incontri di cui 16 di singolare, tabelloni nei quali si completerà il terzo turno, e 24 di doppio, tornei nei quali inizierà il secondo turno femminile e si completerà il primo maschile.

Saranno impegnati nel complesso tre azzurri, tutti protagonisti nel tabellone di singolare maschile: Jannik Sinner, testa di serie numero 1, affronterà il canadese Denis Shapovalov, numero 27, inoltre si giocherà il derby italiano tra Lorenzo Musetti, numero 10, e Flavio Cobolli, numero 24.

I match degli US Open 2025 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli italiani.

CALENDARIO US OPEN 2025

Sabato 30 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17.30 italiane

M. Frech [28] – C. Gauff [3]

J. Sinner [1] – D. Shapovalov [27]

Non prima dell’1.00 ora italiana

A. Kalinskaya [29] – I. Swiatek [2]

A. Bublik [23] – T. Paul [14]

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

L. Musetti [10] – F. Cobolli [24]

D. Kasatkina [15] – N. Osaka [23]

Louis Armstrong Stadium

Non prima dell’1.00 ora italiana

A. Zverev [3] – F. Auger-Aliassime [25]

B. Haddad Maia [18] – M. Sakkari

Grandstand

Dalle ore 17.00 italiane

L. Noskova [21] – K. Muchova [11]

C. Wong – A. Rublev [15]

Non prima delle ore 21.00 italiane

U. Eikeri/E. Hozumi – L. Fernandez/V. Williams

Non prima delle ore 22.30 italiane

A. Anisimova [8] – J. Cristian

Stadium 17

Dalle ore 17.00 italiane

I. Jovic/C. Ngounoue – T. Babos/L. Stefani [11]

Non prima delle ore 19.00 italiane

J. Munar – Z. Bergs

Non prima delle ore 22.00 italiane

D. Altmaier – A. de Minaur [8]

Y. Bhambri/M. Venus [14] – M. Giron/L. Tien

Court 5

Dalle ore 17.00 italiane

M. Gonzalez/A. Molteni [10] – S. Gonzalez/A. Krajicek

Non prima delle ore 18.30 italiane

D. Parry – M. Kostyuk [27]

K. Majchrzak – L. Riedi

E. Alexandrova [13] – L. Siegemund

Court 6

Dalle ore 19.00 italiane

F. Cabral/L. Miedler [12] – N. Barrientos/N. Lammons

Non prima delle ore 20.30 italiane

M. Romios/R. Seggerman – T. Machac/M. Vocel

A. Goransson/S. Verbeek – S. Doumbia/F. Reboul [15]

Court 7

Dalle ore 17.00 italiane

A. Pavlasek/J. Zielinski – A. Behar/J. Vliegen

O. Luz/A. Olivetti – A. Mannarino/E. Ruusuvuori

D. Hidalgo/A. Kadhe – M. Arevalo/M. Pavic [2]

Non prima delle ore 22.30 italiane

R. Matos/M. Melo – I. Dodig/J. Murray

Court 10

Dalle ore 19.00 italiane

H. Guo/A. Panova [8] – Y. Xu/Z. Yang

Non prima delle ore 20.00 italiane

C. Bucsa/N. Melichar-Martinez [13] – M. Linette/E. Shibahara

N. Borges/A. Rinderknech – B. Holt/C. Smith

Court 11

Dalle ore 17.00 italiane

T. Arribage/B. Bonzi – C. Harper/J. Rojer

C. Williams/T. Winegar – P. Nouza/P. Rikl

V. Kudermetova/E. Mertens [4] – R. Brantmeier/A. Hamilton

Non prima delle ore 21.00 italiane

S. Hunter/D. Krawczyk – M. Andreeva/D. Shnaider [5]

Court 12

Dalle ore 17.00 italiane

M. Kecmanovic/H. Medjedovic – M. Granollers/H. Zeballos [5]

R. Arneodo/R. Bopanna – R. Cash/J. Tracy

N. Mahut/G. Mpetshi Perricard – K. Krawietz/T. Puetz [4]

Non prima delle ore 21.00 italiane

K. Siniakova/T. Townsend [1] – A. Parks/D. Yastremska

Court 13

Dalle ore 20.00 italiane

H. Heliovaara/H. Patten [3] – C. Frantzen/R. Haase

S. Aoyama/Y. Wang – V. Golubic/A. Li

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv).

Diretta streaming: Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX.

Diretta live testuale: OA Sport (per i match degli italiani).