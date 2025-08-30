Sport in tvTennisUS Open
Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 30 agosto, programma, streaming, italiani in campo
Oggi, sabato 30 agosto, si disputerà la settima giornata degli US Open 2025 di tennis: in programma 40 incontri di cui 16 di singolare, tabelloni nei quali si completerà il terzo turno, e 24 di doppio, tornei nei quali inizierà il secondo turno femminile e si completerà il primo maschile.
Saranno impegnati nel complesso tre azzurri, tutti protagonisti nel tabellone di singolare maschile: Jannik Sinner, testa di serie numero 1, affronterà il canadese Denis Shapovalov, numero 27, inoltre si giocherà il derby italiano tra Lorenzo Musetti, numero 10, e Flavio Cobolli, numero 24.
I match degli US Open 2025 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli italiani.
CALENDARIO US OPEN 2025
Sabato 30 agosto
Arthur Ashe Stadium
Dalle ore 17.30 italiane
M. Frech [28] – C. Gauff [3]
J. Sinner [1] – D. Shapovalov [27]
Non prima dell’1.00 ora italiana
A. Kalinskaya [29] – I. Swiatek [2]
A. Bublik [23] – T. Paul [14]
Louis Armstrong Stadium
Dalle ore 17.00 italiane
L. Musetti [10] – F. Cobolli [24]
D. Kasatkina [15] – N. Osaka [23]
Louis Armstrong Stadium
Non prima dell’1.00 ora italiana
A. Zverev [3] – F. Auger-Aliassime [25]
B. Haddad Maia [18] – M. Sakkari
Grandstand
Dalle ore 17.00 italiane
L. Noskova [21] – K. Muchova [11]
C. Wong – A. Rublev [15]
Non prima delle ore 21.00 italiane
U. Eikeri/E. Hozumi – L. Fernandez/V. Williams
Non prima delle ore 22.30 italiane
A. Anisimova [8] – J. Cristian
Stadium 17
Dalle ore 17.00 italiane
I. Jovic/C. Ngounoue – T. Babos/L. Stefani [11]
Non prima delle ore 19.00 italiane
J. Munar – Z. Bergs
Non prima delle ore 22.00 italiane
D. Altmaier – A. de Minaur [8]
Y. Bhambri/M. Venus [14] – M. Giron/L. Tien
Court 5
Dalle ore 17.00 italiane
M. Gonzalez/A. Molteni [10] – S. Gonzalez/A. Krajicek
Non prima delle ore 18.30 italiane
D. Parry – M. Kostyuk [27]
K. Majchrzak – L. Riedi
E. Alexandrova [13] – L. Siegemund
Court 6
Dalle ore 19.00 italiane
F. Cabral/L. Miedler [12] – N. Barrientos/N. Lammons
Non prima delle ore 20.30 italiane
M. Romios/R. Seggerman – T. Machac/M. Vocel
A. Goransson/S. Verbeek – S. Doumbia/F. Reboul [15]
Court 7
Dalle ore 17.00 italiane
A. Pavlasek/J. Zielinski – A. Behar/J. Vliegen
O. Luz/A. Olivetti – A. Mannarino/E. Ruusuvuori
D. Hidalgo/A. Kadhe – M. Arevalo/M. Pavic [2]
Non prima delle ore 22.30 italiane
R. Matos/M. Melo – I. Dodig/J. Murray
Court 10
Dalle ore 19.00 italiane
H. Guo/A. Panova [8] – Y. Xu/Z. Yang
Non prima delle ore 20.00 italiane
C. Bucsa/N. Melichar-Martinez [13] – M. Linette/E. Shibahara
N. Borges/A. Rinderknech – B. Holt/C. Smith
Court 11
Dalle ore 17.00 italiane
T. Arribage/B. Bonzi – C. Harper/J. Rojer
C. Williams/T. Winegar – P. Nouza/P. Rikl
V. Kudermetova/E. Mertens [4] – R. Brantmeier/A. Hamilton
Non prima delle ore 21.00 italiane
S. Hunter/D. Krawczyk – M. Andreeva/D. Shnaider [5]
Court 12
Dalle ore 17.00 italiane
M. Kecmanovic/H. Medjedovic – M. Granollers/H. Zeballos [5]
R. Arneodo/R. Bopanna – R. Cash/J. Tracy
N. Mahut/G. Mpetshi Perricard – K. Krawietz/T. Puetz [4]
Non prima delle ore 21.00 italiane
K. Siniakova/T. Townsend [1] – A. Parks/D. Yastremska
Court 13
Dalle ore 20.00 italiane
H. Heliovaara/H. Patten [3] – C. Frantzen/R. Haase
S. Aoyama/Y. Wang – V. Golubic/A. Li
