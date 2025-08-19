Stella Nervini titolare con l’Italia ai Mondiali? Giovannini e Omoruyi sperano: si cerca la sostituta di Degradi

L’Italia sarà la grande favorita della vigilia ai Mondiali 2025 di volley femminile, che scatteranno venerdì 22 agosto in Thailandia, ma la nostra Nazionale dovrà fare a meno di una pedina importante: Alice Degradi non potrà essere della partita a causa dell’infortunio rimediato al ginocchio sinistro nel corso del secondo set della finale di Nations League.

Il problema riscontrato lo scorso 27 luglio non ha portato danni al legamento crociato dell’articolazione infortunata la scorsa estate, ma la schiacciatrice ha purtroppo rimediato una distorsione con conseguente edema osseo del piatto tibiale laterale e lesione verticale del menisco mediale. La schiacciatrice non avrà la possibilità di prendere parte alla rassegna iridata, proprio come dodici mesi fa dovette rinunciare alle Olimpiadi di Parigi 2024 per un altro infortunio.

Chi la sostituirà in terra asiatica? Il CT Julio Velasco ha convocato tre giocatrici che potranno affiancare la titolare Myriam Sylla di banda: Stella Nervini (subentrata contro il Brasile dopo il problema occorso alla compagna nell’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale), Gaia Giovannini (già vista durante l’ultima Nations League) e Loveth Omoruyi (rientrata in gioco dopo l’infortunio di Degradi, proprio come successo alla vigilia dei Giochi).

A bocce ferme sembra che Stella Nervini debba incominciare da titolare nel girone che prevede le abbordabili sfide contro Slovacchia, Cuba e Belgio, prima degli accoppiamenti tra ottavi e quarti di finale sulla carta contro Germania e Polonia. La 21enne lombarda, in forza a Chieri, si distingue per il buon equilibrio tra le due fasi di gioco e può rappresentare un valido supporto a Sylla in ricezione, dando equilibrio alla manovra.

Si tratta di un giovane prospetto di sicuro interesse che potrà emergere ai Mondiali, con la possibilità di avere comunque alle spalle di giocatrici solide come Omoruyi (specialista nel subentrare) e Giovannini.