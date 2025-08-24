Stella Nervini: “Meglio non pensare troppo, se non che è un sogno…Con il Belgio si fa sul serio”

Schierata nel sestetto titolare, la schiacciatrice Stella Nervini ha contribuito al nettissimo successo dell’Italia contro Cuba, liquidata con un secco 3-0, nella seconda giornata dei Mondiali senior 2025 di volley femminile: l’azzurra a fine gara ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

L’emozione del primo Mondiale senior: “Meglio non faresti troppe domande, meglio pensare che sia tutto un sogno e che è bello viverselo così. Oggi mi chiedeva Paola Egonu perché sorrido sempre quando sono in campo insieme a loro, lo faccio perché io fino a qualche anno fa comunque le vedevo tutte in televisione, ero già nel giro delle Nazionali giovanili, ma giocare in Nazionale senior è assolutamente tutta un’altra cosa, e farlo con questo gruppo devo dire che è assolutamente speciale“.

Il segreto della schiacciatrice azzurra: “Come dico sempre, preferisco non pensare di stare in campo, pensare semplicemente che alla fine si tratta sempre di giocare a pallavolo quindi è quello che faccio ormai da tutta la vita, poi ovviamente i palcoscenici cambiano, diventano sempre più importanti, però io spero di dare il mio contributo alla squadra anche con questa leggerezza, portando un po’ di spensieratezza nel gruppo, in quanto più giovane. Speriamo di continuare così“.