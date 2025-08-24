Alessia Orro: “Non ci siamo adattate al ritmo di Cuba. Siamo un gruppo completo”

La palleggiatrice azzurra Alessia Orro è intervenuta ai microfoni di Rai 2 HD al termine della vittoria dell’Italia contro Cuba con il punteggio di 3-0 nella seconda sfida valida per la prima fase a gironi dei Mondiali senior 2025 di volley femminile.

L’analisi della vittoria su Cuba: “Oggi ho preso anche delle soddisfazioni a muro, cosa che alcune volte mi manca, ci siamo divertite ma abbiamo sempre tenuto la concentrazione al massimo, è difficile, anche quando magari stai giocando bene e si abbassa un po’ il livello, rimanere concentrate. Oggi abbiamo fatto vedere che non ci siamo adattate al gioco dall’altra parte ma siamo andate dritte come dei treni, e questo è quello che ci ha chiesto Julio Velasco, infatti poi a fine partita abbiamo ricevuto i suoi complimenti perché abbiamo giocato bene, ed in più abbiamo fatto delle cose, che sono riuscite, che avevamo provato in allenamento, quindi una soddisfazione in più“.

La forza del gruppo azzurro: “Abbiamo giocato tutte, e tutte hanno dato il proprio contributo, ma come sempre, non solo oggi, sappiamo che questa Nazionale è molto lunga e che ognuno dà il massimo appena chiamata in causa, e siamo complete. Sono contenta di questo, possiamo essere tranquille“.

I sorrisi della squadra italiana: “Magari si fa un po’ più caso a questa cosa quando, nei momenti di difficoltà, non ci abbattiamo, anche quando siamo sotto di qualche punto siamo lì che sorridiamo e pensiamo alla palla dopo, infatti ci sono stati anche molti recuperi in passato, quindi spero che continui a contraddistinguerci questo sorriso, e che non finisca mai“.