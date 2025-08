Sport in tv oggi (lunedì 4 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Rispetto al solito, lunedì davvero con un menu ridotto all’osso. Dopo le emozioni dei Mondiali degli sport acquatici è tempo di un giorno un po’ meno ricco di eventi, ma è episodio che capita all’interno di un anno.

In fatto di strette questioni di selezioni nazionali, c’è una sola Italia in campo: l’Under 20 femminile di basket, che finisce la fase a gironi degli Europei di categoria affrontando i Paesi Bassi a Matosinhos, in Portogallo, dopo aver perso con la Polonia e vinto con la Cechia.

C’è il solito menu tennistico condiviso tra Montreal, dove si gioca il WTA 1000, e Toronto, dov’è in scena il Masters 1000 maschile. Si va dai quarti fino a una strana finale di giovedì (in una programmazione verso cui si stanno progressivamente ribellando tutti i giocatori).

C’è anche il ciclismo da seguire, con il Giro di Polonia che ha diversi e interessanti rappresentanti azzurri quasi a riempire due generazioni. Di seguito l’intera programmazione sportiva di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 4 agosto

10:00 Calcio, amichevole Napoli-Casertana – Diretta streaming su Onefootball

11:40 Ciclismo, Giro di Polonia (1a tappa, Wroclaw-Legnica – 199,7 km) – Diretta streaming su Eurosport 1, discovery+ e DAZN

14:00 Basket, Europei femminili Under 20: Italia-Paesi Bassi – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball

21:00 Basket, amichevole Francia-Montenegro – Diretta streaming su DAZN

00:00 Tennis, WTA 1000 Montreal (Canada) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), streaming su SkyGo, Now, Tennis Tv, SuperTenniX e sito di SuperTennis

01:00 Tennis, Masters 1000 Toronto (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30