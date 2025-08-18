Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 18 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 18 agosto, ci aspetta una giornata molto importante per lo sport italiano ed in particolare per il tennis. Quando manca ormai meno di una settimana all’inizio dei tabelloni principali dello US Open, vanno in scena infatti le due finali di singolare del prestigioso torneo combined di Cincinnati con l’Italia che sogna una clamorosa doppietta.
Jannik Sinner è atteso da un nuovo capitolo della rivalità generazionale con Carlos Alcaraz, in un match che mette in palio punti preziosi nella sfida per chiudere la stagione in vetta al ranking mondiale e soprattutto rappresenterà un antipasto della possibile finale a New York. Sul cemento dell’Ohio vedremo in azione anche Jasmine Paolini, che mette nel mirino il terzo titolo 1000 della carriera (il secondo dell’anno dopo Roma) dovendo però affrontare una lanciatissima Iga Swiatek.
Spazio anche per i primi turni di altri tornei inferiori come l’ATP 250 di Winston-Salem (in campo Mattia Bellucci), il WTA 500 di Monterrey ed il WTA 250 di Cleveland (debutta Lucia Bronzetti). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 18 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 18 agosto
9.00 Lotta, Mondiali U20: seconda giornata – Diretta streaming su UWW+
17.00 Tennis, WTA Cleveland: primo turno (3° match sul Court 1 Lucia Bronzetti-Viktorija Golubic) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 21.00), Sky Sport Tennis (fino alle 21.00) e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
18.00 Calcio, Coppa Italia: Audace Cerignola-Hellas Verona (trentaduesimi di finale) – Diretta tv su 20 Mediaset; live streaming su Mediaset Infinity
18.30 Calcio, Coppa Italia: Spezia-Sampdoria (trentaduesimi di finale) – Diretta tv su Italia 1; live streaming su Mediaset Infinity
20.45 Calcio, Coppa Italia: Udinese-Carrarese (trentaduesimi di finale) – Diretta tv su 20 Mediaset; live streaming su Mediaset Infinity
20.00 Tennis, ATP Winston-Salem: primo/secondo turno (3° match sul Court 2 Mattia Bellucci-Francisco Comesaña) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.00), Sky Sport Tennis (fino alle 21.00) e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
21.00 Tennis, ATP Cincinnati: Jannik Sinner-Carlos Alcaraz (finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
21.00 Calcio, Liga: Elche-Betis – Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Leeds-Everton – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW
21.15 Calcio, Coppa Italia: Torino-Modena (trentaduesimi di finale) – Diretta tv su Italia 1; live streaming su Mediaset Infinity+
22.00 Tennis, WTA Monterrey: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
Non prima delle 24.00 Tennis, WTA Cincinnati: Jasmine Paolini-Iga Swiatek (finale) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ DALLE ORE 21.00
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SWIATEK NON PRIMA DELLE ORE 24.00