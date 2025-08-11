Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 11 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 11 agosto, una nuova settimana di sport si apre con una giornata estremamente interessante in chiave azzurra nonostante i pochi eventi in agenda. Riflettori puntati soprattutto sul grande tennis ed in particolare sul torneo combined di categoria 1000 a Cincinnati, in cui andranno in scena i primi incontri di terzo turno sia al maschile che al femminile.
Torna in campo il numero uno al mondo Jannik Sinner, chiamato ad un test abbastanza impegnativo contro il canadese Gabriel Diallo, ma sul cemento dell’Ohio vedremo in azione anche Lorenzo Sonego contro il big statunitense Taylor Fritz e le campionesse olimpiche di doppio Sara Errani e Jasmine Paolini impegnate nel loro primo turno a Cincinnati.
Proseguono nel frattempo i World Games a Chengdu, con l’Italia che vuole continuare a fare incetta di medaglie in svariate discipline. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 11 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 11 agosto
3.00 World Games: quinta giornata – Diretta streaming su The World Games Live
5.00 Volley femminile, Mondiali U21: Italia-Egitto – Diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World e su VBTV
17.00 Tennis, ATP Cincinnati: terzo turno (3° match sul centrale Lorenzo Sonego-Taylor Fritz, 4° match Jannik Sinner-Gabriel Diallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
17.00 Tennis, WTA Cincinnati: terzo turno singolare (primo turno di doppio non prima delle ore 18.00 sul Court 10 Errani/Paolini-Danilovic/Potapova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
18.30 Pallanuoto femminile, Mondiali U20: Italia-Ungheria – Diretta streaming sul canale Youtube World Aquatics