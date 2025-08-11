LIVE Sinner-Diallo, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo di testa contro il Big Server canadese nel terzo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner ed il canadese Gabriel Diallo. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti, con il vincente del match che agli ottavi sfiderà uno tra il francese Adrian Mannarino e l’americano Tommy Paul.

Sinner, che in settimana spegnerà 24 candeline, si presenta all’appuntamento da numero uno del mondo dopo aver centrato il suo primo Wimbledon. Smaltita la delusione dei 3 championships point mancati al Roland Garros l’altoatesino ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto prendendosi la rivincita con gli interessi su Carlos Alcaraz sui prati dell’All Englands Club. Il fuoriclasse azzurro, dopo aver saltato il Masters 1000 di Toronto, vuole preparare al meglio la marcia di avvicinamento agli US Open e nell’incontro di secondo turno ha lasciato appena 2 giochi al colombiano Galan.

Dal canto suo Diallo, ventiquattrenne di Montreal (Canada), arriva al terzo turno del 1000 americano a margine della vittoria in due parziali sull’argentino Baez. Dal fisico imponente il nordamericano fa dei colpi di inizio gioco le sua armi principali. Servizio poderoso e dritto che lascia fermi molti avversari fanno del canadese un avversario da prendere con le pinze soprattutto sulle superfici rapide. Vincitore in stagione dell’ATP 250 di s’-Hertogenbosch (erba), occupa attualmente la posizione numero 35 del ranking.

La sfida di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner ed il canadese Gabriel Diallo sarà il primo incontro della sessione serale sul Campo Centrale ed inizierà non prima dell’1:00 di martedì 12 luglio. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!