LIVE World Games 2025 in DIRETTA: apnea, nuoto pinnato e ju-jitsu per arricchire il medagliere azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei World Games 2025 in corso di svolgimento a Chengdu in Cina. Ancora tantissimo da raccontare per l’evento che raccoglie le discipline sportive rimaste fuori dal giro olimpico. L’Italia, dopo le prime cinque giornate di gare, occupa la terza posizione nel medagliere alle spalle della Germania e della cina con 7 ori, 11 argenti e 11 bronzi e anche oggi sono tante le carte da podio per la spedizione azzurra. Sono 24 i titoli che vengono assegnati nella giornata odierna.

L’Italia si presenta in questa seconda giornata con fondate possibilità di medaglia, le più attese arrivano dal nuoto pinnato dove, dopo il record italiano di ieri nei 100 che non sono la sua specialità, punta alla medaglia Marco Orsi, il “bomber” nazionale che da qualche anno si dedica anche a questa pratica pur senza aver abbandonato l’attività olimpica. Oggi Orsi è in finale nella categoria BI Fins 50 metri, ma c’è una squadra azzurra che può fare molto bene nelle finali.

Italia protagonista, sulla carta, anche nell’apnea dove la formazione italiana si presenta agguerrita e con le credenziali giuste per puntare al massimo. I protagonisti azzurri di questa specialità sono Mauro Generali, Matteo Michele Airoldi, Livia Bregonzio, Cristina Maria Rodda.

Nel Muay Thai l’azzurro Gianluca Giorgio Franzosi si gioca l’oro in finale contro il russo Shakhtarin nella categoria -71 kg. Nel ju-jitzu sarnano in pedana le azzurre Antonella Farnè e Chiara Fiorelli. Azzurri in gara anche nel fistball, nella gara mista a squadre dell’orienteering e nel tiro alla fine. Gli altri sport in programma oggi sono il tiro con l’arco, il beach handball, il bilardo, il floorball, l’hockey Inline, il korfball, il lacrosse, lo squash e il Wushu.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei World Games 2025 in corso di svolgimento a Chengdu in Cina: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Gli aggiornamenti per quel che riguarda questa giornata dei World Games inizieranno alle ore 7:30. Buon divertimento!