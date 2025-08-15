Tennis
Sorteggio US Open 2025: orario, programma, streaming, teste di serie
L’appuntamento è fissato per giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (le 12:00 di New York). Il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione, darà forma al percorso che giocatori e giocatrici dovranno affrontare. Jannik Sinner e la bielorussa Aryna Sabalenka si presenteranno ai nastri di partenza da campioni in carica, con la motivazione di replicare.
Sinner, dopo aver trionfato agli Australian Open e a Wimbledon, vuole conquistare l’ultimo Major per dare un altro segnale del suo essere n.1, ma soprattutto del proprio miglioramento rispetto alla sua precedente versione. Un discorso diverso per Sabalenka, quest’anno a secco di Major e desiderosa di interrompere il digiuno nel suo ruolo di n.1 WTA.
La concorrenza per entrambi sarà agguerrita. In ambito maschile, Carlos Alcaraz vorrà contendere lo scettro e togliersi la soddisfazione di strappare il primato della graduatoria mondiale al pusterese. Lo spagnolo, vittorioso a Parigi nell’atto conclusivo contro Jannik, ha dovuto però mandar giù il boccone amaro del ko contro l’azzurro sui prati di Londra. Sabalenka dovrà guardarsi dalla voglia di rifarsi sotto nel ranking della polacca Iga Swiatek, la regina dei Championships, non dimenticando le voglie di Coco Gauff, sul trono del Roland Garros quest’anno.
Il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione del tennis, è previsto giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (12.00 locali). La copertura streaming, in attesa di conferme, dovrebbe essere garantita dai canali Youtube del Major. OA Sport vi darà informazioni circa la composizione del main draw maschile e femminile.
SORTEGGIO US OPEN 2025
Giovedì 21 agosto (orari italiani)
Ore 18.00 sorteggio tabelloni maschile e femminili US Open 2025 a New York (USA)
PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: canale Youtube US Open (da confermare)
TESTE DI SERIE TABELLONE MASCHILE NON DEFINITIVE
1 Jannik Sinner
2 Carlos Alcaraz
3 Alexander Zverev
4 Taylor Fritz
5 Jack Draper
6 Ben Shelton
7 Novak Djoković
8 Alex de Minaur
9 Lorenzo Musetti
10 Karen Khachanov
11 Holger Rune
12 Casper Ruud
13 Daniil Medvedev
14 Tommy Paul
15 Andrey Rublev
16 Jakub Menšík
17 Frances Tiafoe
18 Alejandro Davidovich Fokina
19 Francisco Cerúndolo
20 Arthur Fils
21 Tomáš Macháč
22 Ugo Humbert
23 Jiří Lehečka
24 Alexander Bublik
25 Flavio Cobolli
26 Félix Auger-Aliassime
27 Stefanos Tsitsipas
28 Denis Shapovalov
29 Tallon Griekspoor
30 Alex Michelsen
31 Brandon Nakashima
32 Gabriel Diallo
TESTE DI SERIE TABELLONE FEMMINILE NON DEFINITIVE
1 Aryna Sabalenka
2 Coco Gauff
3 Iga Świątek
4 Jessica Pegula
5 Mirra Andreeva
6 Madison Keys
7 Amanda Anisimova
8 Jasmine Paolini
9 Elena Rybakina
10 Emma Navarro
11 Karolína Muchová
12 Elina Svitolina
13 Ekaterina Alexandrova
14 Clara Tauson
15 Daria Kasatkina
16 Belinda Bencic
17 Ludmilla Samsonova
18 Beatriz Haddad Maia
19 Elise Mertens
20 Diana Shnaider
21 Linda Nosková
22 Victoria Mboko
23 Naomi Osaka
24 Jeļena Ostapenko
25 Sofia Kenin
26 Marta Kostyuk
27 Magdalena Fręch
28 Anna Kalinskaya
29 Dayana Yastremska
30 Leylah Fernandez
31 Veronika Kudermetova
32 Mccartney Kessler