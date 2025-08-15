Sorteggio US Open 2025: orario, programma, streaming, teste di serie

L’appuntamento è fissato per giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (le 12:00 di New York). Il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione, darà forma al percorso che giocatori e giocatrici dovranno affrontare. Jannik Sinner e la bielorussa Aryna Sabalenka si presenteranno ai nastri di partenza da campioni in carica, con la motivazione di replicare.

Sinner, dopo aver trionfato agli Australian Open e a Wimbledon, vuole conquistare l’ultimo Major per dare un altro segnale del suo essere n.1, ma soprattutto del proprio miglioramento rispetto alla sua precedente versione. Un discorso diverso per Sabalenka, quest’anno a secco di Major e desiderosa di interrompere il digiuno nel suo ruolo di n.1 WTA.

La concorrenza per entrambi sarà agguerrita. In ambito maschile, Carlos Alcaraz vorrà contendere lo scettro e togliersi la soddisfazione di strappare il primato della graduatoria mondiale al pusterese. Lo spagnolo, vittorioso a Parigi nell’atto conclusivo contro Jannik, ha dovuto però mandar giù il boccone amaro del ko contro l’azzurro sui prati di Londra. Sabalenka dovrà guardarsi dalla voglia di rifarsi sotto nel ranking della polacca Iga Swiatek, la regina dei Championships, non dimenticando le voglie di Coco Gauff, sul trono del Roland Garros quest’anno.

Il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione del tennis, è previsto giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (12.00 locali). La copertura streaming, in attesa di conferme, dovrebbe essere garantita dai canali Youtube del Major. OA Sport vi darà informazioni circa la composizione del main draw maschile e femminile.

SORTEGGIO US OPEN 2025

Giovedì 21 agosto (orari italiani)

Ore 18.00 sorteggio tabelloni maschile e femminili US Open 2025 a New York (USA)

PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube US Open (da confermare)

TESTE DI SERIE TABELLONE MASCHILE NON DEFINITIVE

1 Jannik Sinner

2 Carlos Alcaraz

3 Alexander Zverev

4 Taylor Fritz

5 Jack Draper

6 Ben Shelton

7 Novak Djoković

8 Alex de Minaur

9 Lorenzo Musetti

10 Karen Khachanov

11 Holger Rune

12 Casper Ruud

13 Daniil Medvedev

14 Tommy Paul

15 Andrey Rublev

16 Jakub Menšík

17 Frances Tiafoe

18 Alejandro Davidovich Fokina

19 Francisco Cerúndolo

20 Arthur Fils

21 Tomáš Macháč

22 Ugo Humbert

23 Jiří Lehečka

24 Alexander Bublik

25 Flavio Cobolli

26 Félix Auger-Aliassime

27 Stefanos Tsitsipas

28 Denis Shapovalov

29 Tallon Griekspoor

30 Alex Michelsen

31 Brandon Nakashima

32 Gabriel Diallo

TESTE DI SERIE TABELLONE FEMMINILE NON DEFINITIVE

1 Aryna Sabalenka

2 Coco Gauff

3 Iga Świątek

4 Jessica Pegula

5 Mirra Andreeva

6 Madison Keys

7 Amanda Anisimova

8 Jasmine Paolini

9 Elena Rybakina

10 Emma Navarro

11 Karolína Muchová

12 Elina Svitolina

13 Ekaterina Alexandrova

14 Clara Tauson

15 Daria Kasatkina

16 Belinda Bencic

17 Ludmilla Samsonova

18 Beatriz Haddad Maia

19 Elise Mertens

20 Diana Shnaider

21 Linda Nosková

22 Victoria Mboko

23 Naomi Osaka

24 Jeļena Ostapenko

25 Sofia Kenin

26 Marta Kostyuk

27 Magdalena Fręch

28 Anna Kalinskaya

29 Dayana Yastremska

30 Leylah Fernandez

31 Veronika Kudermetova

32 Mccartney Kessler