Softball
Softball: Saronno cede il passo alle Bonn Capitals in Coppa delle Coppe
Arriva il primo stop per Saronno, squadra al momento impegnata nella Coppa dell Coppe 2025 di softball. La compagine lombarda dopo quattro vittorie ha infatti incassato la prima sconfitta del torneo, cedendo il passo alle Bonn Capitals per 2-0 e perdendo così il primato nel girone.
Match molto bloccato quello della Inox, contrassegnato dal dominio delle lanciatrici Toniolo Held ed Henley, nonché delle rispettive difese, abili a mantenere il parziale stabile sulla 0-0. Lo scossone arriva al sesto inning, unico momento in cui le tedesche gettano oltre il cuore oltre l’ostacolo, cercando e trovando il vantaggio.
I due tripli consecutivi messi a referto da Stepniak e Raley conducono dunque le teutoniche sul 2-0, che poi sono particolarmente brave a fermare gli attacchi di Saronno, non condendo nulla alle mazze avversarie.
Domani, giovedì 28 agosto, la Inox affronterà alle 18.00 le spagnole del Fenix Valencia.