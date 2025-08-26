Softball: Bollate infila il poker in Premier Cup 2025 e consolida la vetta del girone

Un’implacabile serata di Greta Cecchetti, protagonista di ben 10 strikeout nel corso della sera, regala a Bollate una nuova, importante vittoria nella casalinga Premier Cup 2025. Battuto lo Joudrs Praga per 2-0, al termine di un incontro fondamentalmente deciso dalle lanciatrici (per le ceche si adoperano prima Linkova e poi Chaloupkova).

Se i primi tre inning passano sostanzialmente senza nessun tipo di reale scossone, è dal quarto che iniziano a vedersi i punti. I primi due li realizza Bollate, che li realizza con il triplo di Torre che consente a Colino (pinch runner per Thomas) e a Polini di andare a firmare il 2-0.

Per il resto i rispettivi monti continuano a non concedere alcuno spazio agli attacchi avversari. Un paio di tentativi ci sono: per Praga di Dvorakova, Frybova e Molentova, in seconda base tra quinto e sesto inning, per le padrone di casa di Slaba (triplo vano nel sesto) e con Modrego e Bigatton in seconda e prima via basi su ball. Finisce però con quel 2-0 venuto dalla quarta ripresa.

L’MKF, che ora è 4-0, potrà ora domani affrontare una giornata da impegno singolo, quella che vedrà di fronte al club italiano le tedesche Wesseling Vermins, finora autrici di un percorso da 2/2. L’unica altra squadra imbattuta è la seconda grande favorita del torneo, l’Olympia Haarlem.