Softball: Saronno ancora imbattuta in Coppa delle Coppe, Vienna Metrostars superate senza difficoltà

Continua la marcia vincente dell’Inox Team Saronno nel girone di Coppa delle Coppe A 2025. La squadra lombarda non ha problemi neppure contro le austriache Vienna Metrostars: 10-0 con manifesta al quarto inning nel primo dei due incontri di giornata e primo posto per ora sempre più consolidato, con annessa possibilità di andare in finale.

Saronno inizia a far capire subito in modo chiaro che non è qui per scherzare fin dal primo inning. Si riempiono le basi, arrivano tre singoli-punto di Barbara, Fabbian e Bartoli, con quest’ultima che di punti ne mette a segno due: è già 4-0 per il club che rappresenta l’Italia. Barbara, tanto per cambiare, nella seconda ripresa colpisce profondo al centro: altri due punti entrano, 6-0.

Successivamente un errore difensivo, nel terzo inning, porta Fabbian a siglare il 7-0, poi, con Peterson già in base, Blazkova realizza il secondo fuoricampo di giornata ed è 9-0. Nel quarto Barbara decide di raddoppiare, stavolta in formato solo homer, e con il 10-0 arriva anche la manifesta.

Il secondo appuntamento odierno di Saronno a Evry-Courcouronnes, nonché quinto in assoluto, si avrà alle 18:00 contro le tedesche Bonn Capitals. Sarà, quello di oggi, anche l’ultimo giorno da doppio appuntamento prima di completare, nei prossimi due giorni, il giro delle sette partite previste con la speranza che queste portino fino alla finale.