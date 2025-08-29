Softball: Saronno batte Roef! All’ultimo inning l’approdo in finale di Coppa delle Coppe

L’Inox Team Saronno è in finale di Coppa delle Coppe 2025. E giocherà contro la squadra che giusto oggi è stata in grado di sconfiggere, quella olandese del Roef!. A Evry-Courcouronnes, in Francia, si consuma nel finale l’attimo che porta la squadra portacolori dell’Italia all’ultimo atto: un 1-0 piccolo, rotondo, ma vincente.

L’equilibrio è totale fin dalle fasi iniziali, anzi a proporre qualcosa in più è il Roef!, che coglie un paio di seconde basi nel 2° e 3° inning senza che, però, queste vadano più in là. La situazione, nel seguito, ritorna di calma quasi piatta.

Nella quinta ripresa le olandesi ci riprovano: un singolo di Garcia spinge lei in prima e Halajian in seconda, ma gli out sono già due e den Duun incappa nell’eliminazione che lascia tutto sullo 0-0. Proprio nell’ultimo inning, con la parte bassa a giocare da elemento favorevole, Peterson piazza una valida a sinistra in formato singolo. L’intuizione, con due out, di mandare Avery in battuta al posto di Fagioli si rivela corretta: è proprio lei a colpire il doppio a sinistra con il quale Peterson si lancia verso il punto che vale una preziosissima vittoria.

A questo punto la finale, sempre tra le stesse due squadre confrontatesi oggi, si giocherà domani alle 20:00. E potrebbe esserci il ritorno alla vittoria continentale proprio nella coppa che segnò l’inizio della fase più importante della storia dell’Inox Team.