Softball
Softball: Saronno batte in scioltezza le Fenix Valencia in Coppa delle Coppe
Saronno si riscatta in Coppa delle Coppe. Bastano soli tre inning alla Inox per battere le spagnole Fenix Valencia 15-0 e chiudere i conti per manifesta superiorità. Vittoria importante per la squadra italiana che, ricordiamo, ieri ha incassato la prima sconfitta della competizione.
Davvero tutto facile per le lombarde che, di fatto, hanno lasciato quasi a zero le avversarie, concedendo loro soltanto una valida in un match risolto in sole due riprese: nella prima infatti Saronno scappa subito sul 7-0, mettendo una seria ipoteca sulla disputa.
Straripante anche il secondo inning, quando sono arrivati ancora otto punti, sufficienti a terminare con dovuto anticipo la partita malgrado un terzo round concluso con un nulla di fatto.
Domani, venerdì 29 agosto, la Inox affronterà le Roef! Moergestel. In caso di vittoria, la qualificazione alla Finale sarà assicurata.