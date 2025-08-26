Softball: Bollate batte anche le MSG Phoenix. Terzo successo in Premier Cup

Un dominio totale. Bollate fa 3 su 3 nella Premier Cup 2025 di softball, vincendo il primo incontro previsto per la seconda giornata di competizioni infliggendo un mortifero 11-0 alle MSG Phoenix, bloccando completamente l’attacco delle avversarie e chiudendo i conti in sole cinque riprese.

La MFK nello specifico ha mosso il tabellino nel primo inning grazie ad un doppio di Slaba, preludio del 2-0 messo a referto da Costa con un triplo al centro. Ancora più consistente il terzo turno, dove sono arrivati invece tre sigilli per merito di Paolini (singolo a destra) e di Torre (triplo a destro).

Dopo essere avanzate ancora di un’unità al quarto round, le lombarde hanno preso definitivamente il largo al quinto facendo perno su un fuoricampo di Torre oltre che un successivo doppio di Villa e di Cecchetti.

Stasera, a partire dalle 20:00, Bollate sfiderà le Joudrs Praha per il quarto incontro del torneo.