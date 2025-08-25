Softball: Bollate e Saronno a caccia di glorie europee. Cominciano la Premier Cup e la Winners Cup A

Archiviata la Serie A1 e la Coppa Italia, per due squadre italiane è tempo di pensare ad altrettanti due importanti eventi internazionali. Questa settimana infatti si svolgeranno in contemporanea la Premier Cup 2025, dove saranno della partita le trionfatrici delle Italian Softball Series di Bollate, oltre che la Winners Cup A, dove invece sarà impegnata la Inox Saronno.

La MFK ospiterà sul proprio campo le gare della prestigiosa competizione continentale, mentre la seconda formazione lombarda giocherà in Francia, precisamente in quel di Evry.Courcouronnes, località francese. Bollate, che potrà anche contare su Rissa Bajusz (proveniente da Pianoro), se la vedrà con le Crazy Chicklets, con le Joudrs Praha oltre che con la MSG Phoenix, Olympia Haarlem, Princ Zagreb, Rivas Madrid, Wesseling Vermins e Sparks Haarlem.

La Inox invece – pronta ad accogliere tra le proprie fila anche i rinforzi Elizabeth Avery ed Emma Fagioli (entrambe in forza a Macerata) oltre che di Sofia Fabbian (dalle Thunders) – dovrà battagliare con le Baveran Lions, Bonn Capitals, Fenix Valencia, Vienna Metrostars, Les Pharaons, Roef! E SaBat Praha.

Saronno inaugurerà il proprio torneo lunedì 25 agosto alle ore 20:30 contro Las Pharaons, mentre Bollate sfiderà alle 14:30 Princ Zagreb.