Softball: Forlì si prende la Coppa Italia 2025. Rivincita su Bollate in finale

Rivincita per la Italposa. Forlì ha infatti vinto la Coppa Italia 2025 di softball, battendo in finale Bollate dopo una partita come sempre combattutissima e incerta sino alla fine, riscattando così la sconfitta in gara-5 in occasione della finale scudetto.

La compagine romagnola ha cominciato la Final Four imponendosi senza particolari patemi il primo match, sconfiggendo la Inox Team Saronno per 1-8. Più bloccato il match delle MKF, passata solo per 2-0 ai danni di una gagliarda Caronno.

Poi, nella finalissima, la Italposa ha avuto la meglio per 5-6 su Bollate, rendendosi artefice di una sfida in totale rimonta, partita dal parziale di 5-2. Lo scossone è arrivato al sesto inning, complice il tris da parte delle ospiti, preludio del punto decisivo con un fuoricampo interno di Cacciamani.

Da menzionare poi quanto fatto dalle Rheavendors, capaci di battere la Inox Team per 4-8 nella finalina, centrando così il terzo posto.