Sinner/Siniakova-Zverev/Bencic oggi, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

E’ in forte dubbio dopo il malessere che lo ha costretto al ritiro ieri sera nella finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, ma al momento Jannik Sinner risulta ancora iscritto in coppia con la ceca Katerina Siniakova al torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis, in programma a New York.

Negli ottavi di finale Jannik Sinner e la ceca Katerina Siniakova saranno opposti alla svizzera Belinda Bencic ed al tedesco Alexander Zverev: il match sarà il quinto a partire dalle ore 17.00 italiane, ed in caso di successo l’azzurro e la ceca giocheranno a seguire il match dei quarti di finale.

Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

CALENDARIO DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Martedì 19 agosto

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Match 1: ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]

A seguire

Match 2: USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev

A seguire

Match 3: Vincente Match 1 – Vincente Match 2

Non prima delle ore 19:30 italiane

Match 4: USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]

A seguire

Match 5: CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev

A seguire

Match 6: Vincente Match 4 – Vincente Match 5

