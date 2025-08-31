Sinner e Alcaraz divisi virtualmente da 60 punti nel ranking ATP: spagnolo in testa, spalla a spalla per il n.1

Nulla cambia rispetto all’inizio degli US Open 2025 di tennis, nella classifica virtuale del ranking ATP: lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner, infatti, hanno incamerato 200 punti a testa per l’accesso agli ottavi di finale e le distanze tra i due restano invariate.

L’iberico, infatti, conserva 60 punti di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria con i punti degli US Open 2024 già decurtati: Alcaraz si attesta a 9740, mentre Sinner insegue a quota 9680. I due potrebbero affrontarsi soltanto in finale, ed in quel caso il successo varrebbe anche il numero 1 ATP.

Nel caso in cui i due non riescano ad incontrarsi in finale, invece, Sinner dovrà vincere un match in più di Alcaraz per restare numero 1 ATP: l’azzurro, giocando sempre dopo lo spagnolo saprà già questa sera se vincere contro Bublik domani basterà per difendere la vetta (in caso di eliminazione dell’iberico) oppure no.

RANKING ATP LIVE AL 31 AGOSTO

1 Carlos Alcaraz 9740

2 Jannik Sinner 9680