US Open 2025, Alcaraz e Djokovic puntano i quarti. In campo anche Errani e Paolini

Si alza il sipario sulla seconda settimana degli US Open 2025. Cominciano, infatti, gli ottavi di finale e torna in campo Carlos Alcaraz, che sarà impegnato nel pomeriggio americano, visto che il suo match è il secondo della prima sessione sull’Arthur Ashe. Lo spagnolo, che sembra già proiettato verso la semifinale, affronterà il francese Arthur Rinderknech, che disputerà oggi il suo primo ottavo della carriera in uno Slam.

Match serale, invece, per Novak Djokovic, che dovrà vedersela con un redivivo Jan-Lennard Struff. Il serbo sembra crescere di condizione partita dopo partita e quella con il tedesco è un ulteriore test per capire le reali ambizioni di vittoria del ventiquattro volte campione Slam.

Un torneo di singolare maschile nefasto per i giocatori americani, con il solo Taylor Fritz rimasto ancora in tabellone. Il finalista della passata stagione sarà atteso, però, da un match decisamente complicato contro il ceco Tomas Machac. A completare il quadro degli ottavi di finale in programma c’è la sfida tra il ceco Jiri Lehecka ed il francese Adrian Mannarino. Chi vince beccherà con ogni probabilità nei quarti Carlos Alcaraz.

In campo femminile la numero uno del mondo Aryna Sabalenka non dovrebbe avere troppi problemi contro la spagnola Carolina Bucsa. I fari sono puntati soprattutto sulla sfida che chiude la sessione serale dell’Arthur Ashe e che mette di fronte la kazaka Elena Rybakina, finora una schiacciasassi, e la ceca Marketa Vondrousova, che ha eliminato Jasmine Paolini.

L’attenzione del pubblico americano, però, sarà rivolta soprattutto sul derby tra Jessica Pegula e Ann Li, ma anche sulla sfida di Taylor Townsend, che sogna i primi quarti Slam della carriera, che affronterà la ceca Barbora Krejcikova.

Spazio anche torneo di doppio femminile dove sono ancora in corsa Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra sarà impegnata contro il duo americano composto da McCartney Kessler e Peytorn Stearns. In palio c’è un posto negli ottavi di finale.