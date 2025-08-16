Sinner-Atmane oggi, ATP Cincinnati 2025: orario prima semifinale, programma, streaming

La prima serata italiana di oggi sarà dedicata alla prima semifinale di singolare maschile del combined di Cincinnati: il torneo ATP Masters 1000 dell’Ohio vedrà affrontarsi, per la parte alta del tabellone, il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, ed il qualificato transalpino Terence Atmane.

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due: l’ordine di gioco prevede per la giornata odierna sul P&G Center Court, a partire dalle ore 17.00 italiane, le semifinali del torneo di doppio maschile, seguite, non prima delle ore 21.00 italiane, dalla sfida tra l’azzurro ed il francese.

La sfida tra Jannik Sinner ed il francese Terence Atmane dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO SINNER-ATMANE ATP CINCINNATI 2025

Sabato 16 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 17.00 italiane

Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)

A seguire

Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.