Dall'oro Under 20 ad Antalya e Hammamet, all'argento di Tbilisi, fino al bronzo a squadre agli Europei di Genova 2025: Mariella racconta il suo percorso fra tecnica, emozioni e nuove sfide. Conduce: Alice Liverani Scopri: ⚔️ I momenti chiave nel circuito internazionale Under 20 Il passaggio agli Assoluti e la medaglia a squadre a Genova La strategia mentale per gareggiare al top I suoi obiettivi per i Mondiali e oltre Una storia di talento, lavoro e passione: imperdibile per tutti gli appassionati di scherma azzurra