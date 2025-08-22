Sarah Fahr: “Serviva rompere il ghiaccio, sappiamo cosa vogliamo. Sbagliata qualche battuta…”

Tutto facile per l’Italia in occasione dell’esordio ai Mondiali 2025 di volley femminile: nitida vittoria per 3-0 contro la poco quotata Slovacchia, addomesticata senza faticare più di tanto sul campo di Phuket (Thailandia). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno così prolungato a quota 30 la striscia di successi consecutivi e si proiettano verso i prossimi incroci con Cuba e Belgio.

Sarah Fahr, oggi autrice di sette punti (due muri), ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Era una partita che serviva per rompere il ghiaccio, siamo molte contente, l’Inno è stato emozionante. Abbiamo iniziato il Mondiale, sappiamo cosa vogliamo: questo è il primo piccolo risultato per proseguire il nostro cammino“.

La centrale, ha poi proseguito: “Siamo tranquille, vogliamo godercela. Siamo sulla buona strada. Abbiamo iniziato un po’ macchinose, ma siamo contente di avere portato a casa la partita. Abbiamo due giorni per riposare e si pensa a Cuba. Forse abbiamo sbagliato qualche battuta di troppo, ma ci sta: sono errori che capitano, nei momenti giusti dovremo essere brave a non commetterli“.