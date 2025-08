LIVE Vuelta a Burgos 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari e Ciccone all’opera prima della Vuelta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Vuelta a Burgos 2025. Si scaldano i motori in vista della Vuelta a Espana, con numerosi big che punteranno alla classifica generale del grande giro iberico al via. Subito 204.7 km da Olmillos de Sasamon a Burgos (Alto del Castillo) per una frazione che offrirà quasi 2500 metri di dislivello da percorrere.

Percorso molto ondulato ma senza salite tali da creare subito differenze tra i favoriti alla vittoria finale. La più lunga frazione della kermesse spagnola terminerà però con l’arrivo simbolico al Castello della città di Burgos. Erta conclusiva di 900 metri che offre una pendenza media del 4,8% ma che riserva brevi tratti che superano la doppia cifra. Vi si arriverà al termine di una tappa mossa ma senza difficoltà da ricordare.

Diversi dunque i favoriti per un finale che può tendere la mano a scalatori puri, finisseur ed anche a velocisti resistenti. Occhi puntati in primis sul messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates -XRG) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che sabato hanno rivaleggiato alla Classica di San Sebastian. Tra i cacciatori di tappe fari accesi sullo spagnolo Roger Adrià (Red Bull-BORA-hansgrohe) e su Lorenzo Fortunato (XDS-Astana). Potranno far bene anche il portoghese Rui Costa (EF-Education EasyPost) e l’olandese Wout Pouls (XDS-Astana).

La prima tappa della Vuelta a Burgos 2025 inizierà alle 11.37. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento a tutti!