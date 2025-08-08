Ranking ATP (8 agosto 2025): Lorenzo Musetti resta in top ten, Jannik Sinner saldo in vetta

Dopo la conclusione del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, è stato rilasciato il ranking ATP: Jannik Sinner resta ampiamente in vetta, allungando di 10 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, il quale tornerà a guadagnare terreno dal prossimo aggiornamento.

Lorenzo Musetti, eliminato al terzo turno nel torneo appena citato, difende comunque la top ten rimanendo stabile al numero 10, mentre alle sue spalle perde 5 posizioni Flavio Cobolli, 22°. Salgono Luciano Darderi, 34° (+1), Lorenzo Sonego, 36° (+2), e Matteo Arnaldi, 37° (+4).

Sono nove i tennisti italiani tra i primi 100: alle spalle dei primi 6 già citati ci sono Matteo Berrettini, 59°, Mattia Bellucci, 74° e Luca Nardi, 98°, tutti in discesa, mentre sono 13 nel complesso gli azzurri tra i primi 200 del mondo, data la presenza di altri 4 italiani tra il 118° ed il 158° posto compresi.

RANKING ATP

Venerdì 8 agosto 2025

1 Jannik Sinner 12030

2 Carlos Alcaraz 8590

3 Alexander Zverev 6380

4 Taylor Fritz 5525

5 Jack Draper 4650

6 Ben Shelton 4320

7 Novak Djokovic 4130

8 Alex de Minaur 3480

9 Holger Rune 3340

10 Lorenzo Musetti 3235

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Venerdì 8 agosto 2025

1 Jannik Sinner 12030

10 Lorenzo Musetti 3235

22 Flavio Cobolli 2155

34 Luciano Darderi 1404

36 Lorenzo Sonego 1321

37 Matteo Arnaldi 1315

59 Matteo Berrettini 975

74 Mattia Bellucci 840

98 Luca Nardi 655

118 Francesco Passaro 524

126 Matteo Gigante 490

139 Andrea Pellegrino 452

158 Francesco Maestrelli 358