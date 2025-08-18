Carlos Alcaraz rincuora Sinner: “Questa non conta”

Carlos Alcaraz ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati 2025. Il fuoriclasse spagnolo si è imposto nel prestigioso torneo sul cemento dell’Ohio usufruendo in finale del ritiro di Jannik Sinner per un malessere fisico dopo soli cinque game nel primo set sul punteggio di 5-0. Un epilogo davvero amaro per questo ennesimo capitolo della rivalità generazionale tra il n.1 ed il n.2 al mondo.

“Sono sceso in campo solo per rispetto verso il pubblico, ma non ce la facevo”, ha spiegato il 24enne altoatesino ad Alcaraz nel momento in cui ha deciso di fermarsi. Il vincitore del Roland Garros 2025 a quel punto ha provato a rincuorare il tennista italiano, capendo subito la situazione: “First thing, stay healthy Jannik (prima cosa, la salute)”.

So very sad to see @carlosalcaraz comforts a disappointed Jannik Sinner after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/RzCZJGVPUT — ATP Tour (@atptour) August 18, 2025

“Questa non vale, mi dispiace“, ha aggiunto il murciano prima di scrivere sulla telecamera una dedica per Sinner. “Sorry Jannik (mi dispiace Jannik, ndr)“. Nel discorso di rito durante la cerimonia di premiazione, il giocatore spagnolo ha dichiarato: “Non è il modo in cui si vuole vincere un trofeo. Mi dispiace, lo so e capisco perfettamente come ti puoi sentire adesso, ma non posso dirti nulla che tu non sappia già. Come ho detto tante volte sei davvero un campione, e sono sicuro che da questa situazione tornerai ancora più forte, come fai sempre. Ed è proprio questo che fanno i veri campioni, e tu lo sei davvero“.