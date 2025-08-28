Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP: ora lo scoglio Alcaraz

Luciano Darderi approda al terzo turno degli US Open 2025 di tennis ed eguaglia virtualmente il proprio best ranking: l’azzurro, infatti, lo scorso anno era uscito all’esordio a New York, quindi lunedì 8 settembre scarterà soltanto 10 punti, mentre avendo vinto già due incontri negli Stati Uniti ne ha incamerati finora 100.

L’italoargentino, dunque, sale dai 1379 punti della classifica ufficiale ai 1469 della graduatoria live, guadagnandone 90 netti e scalando così due posizioni, passando virtualmente dal 34° posto al 32°, posizione già occupata in passato per la prima volta il 5 agosto 2024.

Al terzo turno, però, lo scoglio da superare per Luciano Darderi sarà rappresentato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding e del mondo, in lotta, oltretutto, per il primo posto nel ranking mondiale con l’azzurro Jannik Sinner: in caso di successo, però, Darderi incasserebbe altri 100 punti, portandosi a 1569, al 30° posto.

Contro lo spagnolo, in ogni caso, si tratterà di una prima assoluta sul circuito maggiore. La scalata potrebbe proseguire con l’approdo ai quarti, che varrebbe quota 1769 ed il 28° posto, ma il gran balzo di Darderi avverrebbe con il passaggio in semifinale, portandosi a 2169, quota che al momento varrebbe il 18° posto virtuale.

Ovviamente un eventuale accesso di Darderi in finale lo farebbe schizzare ulteriormente in classifica, con l’apporodo a quota 2669 ed il 13° posto virtuale, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a 3369, facendolo issare all’ottavo posto e spalancandogli le porte per l’accesso alle ATP Finals.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ufficiale: 1379 punti, 34° posto.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 1469 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 1569 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1769 punti, 28° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2169 punti, 18° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2669 punti, 13° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3369 punti, 8° posto virtuale.