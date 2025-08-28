Luciano Darderi: “Contento di arrivare al terzo turno. Era il mio obiettivo sfidare Alcaraz sul centrale”

Luciano Darderi supera 6-0 7-6 (3) 2-6 6-4 l’americano Eliot Spizzirri e approda così al terzo turno degli US Open 2025. Un risultato importante per l’italiano che tiene a bada il padrone di casa e ora si regalerà il grande sogno del match contro Carlos Alcaraz.

Nel corso della conferenza stampa post match, il nostro portacolori inizia… dalla fine del suo incontro: “In occasione del match point mi sono buttato a terra dopo che il punto si era concluso, ma non era niente di che. Non ho avuto problemi fisici o crampi. Sicuramente chiudo questa sfida un po’ stanco, penso sia stato un match davvero duro dal punto di vista mentale. Inutile girarci attorno. Se tutto va come previsto giocherò contro Carlos Alcaraz sull’Arthur Ashe Stadium (il match dello spagnolo contro Bellucci non era ancora concluso al momento della conferenza stampa ndr). Sinceramente da quando ho visto i tabelloni era il mio unico pensiero”.

“Pensare di poter disputare un match simile – prosegue – contro un rivale come Alcaraz, su un campo come l’Arthur Ashe, il più grande del mondo è sicuramente una emozione particolare. So che sfiderò uno dei migliori del mondo e non avrò nulla da perdere. Se temo una figuraccia? No, stiamo parlando solo di una partita di tennis. Una partita che mi merito e non vedo l’ora di giocare”.

Tornando al match contro Eliot Spizzirri: “L’ultimo punto è stato incredibile. Lui non tirava mai fuori, abbiamo messo in scena lo scambio più lungo dell’incontro. Sono davvero contento di arrivare al terzo turno. Nel primo set tutto è andato per il meglio, poi lui è salito di livello. Si vedeva che inizialmente fosse teso. Giocare in casa ha pro e contro”.

Ultima battuta sugli obiettivi immediati e futuri: “Voglio crescere a livello mentale e fisico. Sono già cresciuto ma devo ancora salire gradini. Certo vincere match simili ti dà una bella spinta, come quello contro Alcaraz. Sento che in questo momento sto rispondendo bene, ho fiducia e sto cambiando tanto a livello di gioco. Da qui ai prossimi mesi voglio la top20 e la Coppa Davis. Fino a febbraio ho una manciata di punti da difendere per cui devo approfittarne”.