Quante posizioni guadagna Luca Nardi nel ranking ATP? Scalata prepotente con gli ottavi a Cincinnati

Luca Nardi prosegue nella sua avventura a Cincinnati. Il pesarese, ancora una volta, ha trovato il modo per sfruttare la sua posizione da lucky loser. Come era già accaduto l’anno scorso nel Masters1000 di Indian Wells dove addirittura piegò Novak Djokovic, in questo evento la storia si è replicata sempre in evento 1000 sul cemento dell’Ohio.

Dopo il successo contro il canadese Denis Shapovalov nel secondo round, è arrivato anche quello contro il ceco Jakub Mensik nel terzo, visto il ritiro a punteggio ormai acquisito di quest’ultimo. Come era accaduto in California, quindi, Luca approda agli ottavi di finale e questo ha dei riflessi importanti nella classifica mondiale.

Nardi, infatti, rafforza la propria top-100. L’azzurro è salito a quota 755 punti, che gli valgono l’82° posto virtuale nel ranking ATP. Sul cammino del nostro portacolori ci sarà l’ostacolo durissimo rappresentato da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, n.2 del mondo, è tra i favoriti di questo torneo e potrebbe essere lo stop per il classe 2003 del Bel Paese.

Tuttavia, nel tennis non si può mai dire. Per cui, vi offriamo tutte le proiezioni eventuali nella graduatoria di Luca Nardi, per quello che potrebbe essere il cammino a Cincinnati.

RANKING ATP LUCA NARDI

Ranking lunedì 4 agosto: 655 punti, 98° posto.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi di finale: 755 punti, 82° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 855 punti, 70° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1055 punti, 48° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1305 punti, 36° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale nel torneo di Cincinnati: 1655 punti, 30° posto virtuale.