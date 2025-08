Quando la F1 su TV8 oggi: orario e programma gara GP Ungheria 2025

Il Gran Premio di Ungheria 2025 di F1 avrà luogo nel pomeriggio di domenica 3 agosto. Si correrà nell’autodromo dell’Hungaroring e sarà la quarantesima edizione iridata dell’appuntamento, nato nel 1986 e capace di sopravvivere all’acuta crisi attraversata negli anni ’90, quando appariva sull’orlo della cancellazione.

Inizialmente, il GP magiaro era un evento imperdibile. Rappresentava l’unica gara “oltrecortina” e attirava folle oceaniche, provenienti da tutta l’Europa dell’Est, elettrizzate dall’idea di poter assistere dal vivo alla F1. Negli anni ’80, si sono registrate edizioni benedette da centinaia di migliaia di spettatori.

La caduta del muro di Berlino ha cambiato tutto, riducendo notevolmente anche il numero di chi si presentava in loco. Eppure, il Gran Premio d’Ungheria ha stretto i denti e ha saputo sopravvivere, ritagliandosi uno spazio fisso durante la fase estiva della stagione. Chi primeggerà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 3 agosto

Ore 17:55 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP UNGHERIA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Ungheria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Budapest. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Ungheria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP UNGHERIA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 3 agosto (orari italiani)

Ore 15:00 F1, Gara (70 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).