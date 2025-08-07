Quando gioca Sinner a Cincinnati? Definita la data del debutto: avversario da scoprire

Habemus data! Stiamo parlando di quando Jannik Sinner farà il suo esordio in occasione del Masters 1000 di Cincinnati (Ohio, Stati Uniti). Il numero 1 del mondo, infatti, ha ufficialmente scoperto quando disputerà il primo match del suo percorso nell’importante torneo sul cemento nordamericano.

Jannik Sinner, infatti, scenderà in campo nella giornata di sabato 9 agosto e darà il via alla sua avventura a Cincinnati. Il tennista altoatesino scoprirà solamente nelle prossime ore quale sarà il suo primo avversario, dato che uscirà dalla sfida tra Daniel Elahi Galán e Vit Kopriva.

Non è ancora dato a sapersi, invece, a che ora inizierà la partita che vedrà protagonista il vincitore del torneo di Wimbledon ma, a rigor di logica, si dovrebbe disputare sul Campo Centrale dell’impianto di Cincinnati. Ricordiamo che l’altoatesino è il detentore del trofeo, avendo vinto la scorsa edizione contro Fraces Tiafoe con il punteggio di 7-6 6-2.

Quali sono i precedenti del nativo di San Candido contro i due possibili rivali? Iniziamo subito con il dire che contro Kopriva sarebbe la prima volta assoluta per il vincitore di 4 tornei del Grande Slam, mentre contro il colombiano Jannik Sinner è avanti 2-0 nei precedenti. La prima sfida tra i due è addirittura datata 2021 ed è stata in Coppa Davis. Successo per 7-5 6-0 per l’azzurro. Secondo appuntamento tra i due, invece, a Wimbledon 2023 con Sinner che si è sbarazzato del rivale con il punteggio di 7-6 6-4 6-3.