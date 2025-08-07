Puppo sul sorteggio di Sinner: “Diallo discontinuo. Alcaraz ha lo stimolo di tornare n.1”

Sono rimasti Alexander Zverev, Karen Khachanov (nella parte alta), Taylor Fritz e Ben Shelton (nella parte bassa) a contendersi il titolo a Toronto nell’Open del Canada. Aumenta però l’attesa in vista dell’imminente Masters 1000 di Cincinnati, in cui torneranno in azione i dominatori del circuito ATP Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Sinner è arrivato con largo anticipo nel torneo. A me sembra anche l’approccio che sia un po’ differente tra i due, diciamo. Lo spagnolo arriva comodo, un po’ a ridosso del torneo, ma perché ha un approccio diverso. Ho visto delle immagini di Alcaraz che si stava allenando in maniera tosta prima di partire, quindi sono curioso di vedere appunto che torneo farà. La mia curiosità questa volta è più su Alcaraz almeno come sensazione“, le parole di Puppo verso Cincinnati.

Sulle ambizioni di Alcaraz nella parte finale della stagione: “Ha un obiettivo importante, sicuramente quello di tornare al numero uno del mondo, per cui gli stimoli non può non averli. Avrà voglia anche immediatamente di farsi trovare pronto, però il problema suo non sono le grandi partite, sono quelle in cui magari c’è una giornata un po’ così con anche qualche piccolo problema, non proprio fisico, ma semplicemente qualche cosa e allora magari lì rischia di far andar via un set. È quello che vogliamo capire“.

“Per quanto riguarda il tabellone non c’è tanta differenza, poi le giornate vanno sempre vissute. Ci possono essere delle complicazioni, il tuo avversario può trovare il momento magari migliore. Sicuramente Diallo ha dei momenti in cui sembra riuscire a giocare al suo meglio per qualche game, però è molto discontinuo ancora“, ha dichiarato il giornalista di Eurosport a proposito del possibile percorso delle prime due teste di serie in Ohio.

