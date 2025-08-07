Carlos Alcaraz verso Cincinnati: “Arrivo più forte. Bella la rivalità con Sinner ma voglio tornare n°1”

Carlos Alcaraz si rimbocca le maniche in vista del suo esordio al Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). L’importante torneo dell’Ohio rivedrà in campo lo spagnolo, fermo dalla finale di Wimbledon contro Jannik Sinner, che si prepara per un finale di 2025 che, nelle sue idee, dovrà essere completamente differente rispetto a quanto visto 12 mesi fa. In quella occasione, infatti, il vincitore di 5 Major, aveva chiuso con pochi risultati e tanti dubbi. Un andazzo che non vuole certo ripetere.

Il tennista murciano annuncia di essere prontissimo per il torneo sul cemento dell’Ohio e di avere ricaricato le batterie dopo la sconfitta di Wimbledon: “Vacanze? Sono stato in Spagna e ho trascorso il tempo con la mia famiglia e i miei amici. Trascorrere tre settimane a casa durante le vacanza estive è stato incredibile, ancora non ci credo. Ho cercato di sfruttare il tempo nel miglior modo possibile con tutti. Arrivo più forte a Cincinnati, un torneo che adoro giocare”.

Prima di concentrarsi sulla campagna nordamericana il classe 2003 torna sull’ultimo atto dei Championships. Un ko che, almeno a parole, sembra avere ampiamente metabolizzato. Quasi un pungolo ulteriore per migliorare: “Sono incappato nella prima finale di un torneo del Grande Slam persa in carriera? Sensazione nuova, ma devi essere pronto. Non voglio mai perdere nessuna finale, che si tratti di Wimbledon o di un altro Slam. Ma ho lasciato il campo felice e orgoglioso. Ho pensato: ‘Dovevo perdere una finale in un Major prima o poi. A tutti è capitato’ “.

Ovviamente il primo rivale di Carlitos in quel di Cincinnati sarà Jannik Sinner. Un grandissimo rivale in campo, una figura molto affine fuori, a quanto pare: “Sono davvero felice della rivalità che sto costruendo con Jannik. Entrambi abbiamo già fatto grandi cose nel tennis. Lasciamo che siano le persone a parlare della nostra rivalità e di quello che stiamo facendo nella storia del tennis. Non penso alla storia che stiamo scrivendo, abbiamo ancora una lunga carriera davanti a noi.

Lo spagnolo sa che, tra Cincinnati e Flushing Meadows, avrà la chance di riprendersi la prima posizione del ranking ATP. Un obiettivo che, tuttavia, non sta facendo perdere il sonno ad Alcaraz: “Sono davvero contento di tutto quello che sto facendo e cercherò di continuare così. Ci sono molte cose che voglio aggiungere al mio gioco per migliorare in partita, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: essere felice, godermi il tempo dentro e fuori dal campo nei migliori tornei del mondo. Ovviamente anche tornare numero uno alla fine dell’anno è un obiettivo. Questo è il mio obiettivo nella seconda parte di stagione”.