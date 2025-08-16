Powerlifting, Cernigliaro conquista il bronzo nei pesi medi “equipped” ai World Games!

Nuovo giorno, nuova medaglia per il powerlifting ai World Games 2025 di Chengdu (Cina). Oggi, sabato 16 agosto, Alessandra Cernigliaro ha infatti conquistato un ottimo bronzo in occasione della gara riservata ai pesi medi “equipped”, regalando così il terzo metallo all’Italia per ciò che concerne la disciplina.

Nello specifico l’azzurra ha inaugurato la sua gara alzando 225 kg di squat, per poi sollevare 140.0 di panca e 200 kg di stacco, per un totale di 565.0 kg, validi per 110.61 punti. Meglio di lei soltanto la statunitense Taylor Lynn Lachapelle, vincitrice con la misura totale di 640 kg e 116.67 punti davanti all’ucraina Larysa Soloviova, argento con 622 kg e 111.36 punti.

Nei pesi leggeri “equipped” maschili a spuntarla è stato invece il nipponico Yasuke Satake, il quale ha alzato complessivamente 800 kg raggiungendo 107.63 punti e regolando il rappresentante del Taipei Tsung-Ting Hsieh, secondo con 775.0 kg per 105.81, e il francese Hassan El Belghiti, terzo con 777.5 kg per 104.92.

In campo femminile trionfo totale per la polacca Zuzanna Kula, oro con 563 kg per 114.81 regolando le ucraine Tetiana Mila, al posto d’onore con 512.5 kg per 107.77 e Anastasia Derevianko, terza con 512.5 kg per 105.45.