Powerlifting: Sara Naldi conquista una bellissima seconda posizione ai World Games, out Bernardi

Arriva una splendida notizia da Chengdu, località della Cina che sta ospitando in questi i giorni i World Games 2025. L’Italia ha infatti aggiunto un altro metallo al medagliere grazie al powerlifting. Nello specifico Sara Naldi ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria femminile dei pesi medi, rendendosi artefice di una davvero splendida prova.

L’azzurra nello specifico ha inaugurato la sua gara con una eccezionale prova di squat, in cui ha sollevato la misura più alta del lotto, ovvero 202.5 kg, per poi realizzare 107.5 kg e 220 kg nello stacco per un totale di 530 kg complessivi e 123.48 punti guadagnati.

Meglio della nostra portacolori solo la svedese Alba Bostrom, capace di guadagnare 123.83 punti totali. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la britannica Joy Chinonso Nnamani con 118.72. Niente da fare invece per Chiara Bernardi, uscita di scena dopo lo squat, tra l’altro completato con la bellezza di 205.0 kg. Tra i maschi vittoria schiacciante per il britannico Jurins Kengamu, il quale si è imposto con 120.90 punti precedendo l’ungherese Enahoro Asein (113.38) ed il norvegese Kjell Egil Bakkelung (113.07).

Nella categoria legata ai pesi leggeri maschile a spuntarla è stato il pesista delle Isole Vergini Joseph Jordan, capace di ottenere complessivamente 112.46 punti regolando di misura il nipponico Kyota Ushiyama, secondo con 111.95 davanti al canadese Clifton Aho, terzo con 109.75. In campo femminile trionfo infine per la francese Tiffany Chapon, la quale ha raccolto 124.45 punti distanziando di due lunghezze la neozelandese Megan-Li Smith, argento con 122.69 con il nuovo record nello squat, dove ha tirato su 180 kg. Sul gradino più basso del podio si è invece piazzata la compagna di squadra Evie Corrigan con 120.79, mentre la nostra Annalisa Motta si è dovuta accontentare della quinta moneta con 114.37.