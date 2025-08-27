Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 27 agosto, programma, streaming, italiani in campo

Quarta giornata degli US Open in arrivo a Flushing Meadows: ci sarà ancora parecchio azzurro da osservare, e ancor più sui due campi principali, perché è lì che la notte si colorerà del tricolore italiano. Ma in due declinazioni decisamente diverse.

Se, da una parte, sul Louis Armstrong Stadium per Jasmine Paolini ci sarà il ruolo da favorita contro la promettente diciassettenne americana Iva Jovic, dall’altra, sull’Arthur Ashe Stadium, la storia per Mattia Bellucci è molto più complessa. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è Carlos Alcaraz, il numero 2 del mondo, che anche da rasato a zero continua a lanciare da lontano la sfida a Jannik Sinner. Spazio anche a Luciano Darderi, che incontrerà il vincente del match sopracitato se supererà la wild card a stelle e strisce Eliot Spizzirri.

La quarta giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Arena, Max, Mix, 252 e 253), nonché gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025, QUARTA GIORNATA

Mercoledì 27 agosto

Arthur Ashe Stadium

Sessione diurna

Ore 17:30 Djokovic (SRB) [7]-Svajda (USA) [Q] – 2° turno singolare uomini

Pegula (USA) [4]-Blinkova – 2° turno singolare donne

Sessione serale

Ore 1:00 Bellucci (ITA)-Alcaraz (ESP) [2] – 2° turno singolare uomini – Diretta tv Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Sabalenka [1]-P. Kudermetova – 2° turno singolare donne

Louis Armstrong Stadium

Sessione diurna

Ore 17:00 Raducanu (GBR)-Tjen (INA) [Q] – 2° turno singolare donne

NP Ore 19:00 L. Harris (RSA) [Q]-Fritz (USA) [4] – 2° turno singolare uomini

Sessione serale

Ore 1:00 Jovic (USA)-Paolini (ITA) [7] – 2° turno singolare donne – Diretta tv Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Shelton (USA) [6]-Carreno Busta (ESP) – 2° turno singolare uomini

Grandstand

Ore 17:00 Navarro (USA) [10]-McNally (USA) [Q] – 2° turno singolare donne

Fonseca (BRA)-Machac (CZE) [21] – 2° turno singolare uomini

NP Ore 21:00 Tiafoe (USA) [17]-Damm (USA) [Q] – 2° turno singolare uomini

Potapova-Andreeva [5] – 2° turno singolare donne

Stadium 17

Ore 17:00 Azarenka-Pavlyuchenkova – 2° turno singolare donne

NP Ore 18:30 Collignon (BEL)-Ruud (NOR) [12]- 2° turno singolare uomini

Rybakina (KAZ) [9]-Valentova (CZE) [Q] – 2° turno singolare donne

NP Ore 23:00 Struff (GER) [Q]-Rune (DEN) [12]- 2° turno singolare uomini

Court 5

Ore 17:00 Lehecka (CZE) [20]-Etcheverry (ARG)- 2° turno singolare uomini

Norrie (GBR)-Comesaña (ARG)- 2° turno singolare uomini

Mertens (BEL) [19]-Sun (NZL) – 2° turno singolare donne

Jacquemot (FRA)-Fernandez (CAN) [31] – 2° turno singolare donne

Court 7

Ore 19:00 Bucsa (ESP)-Eala (PHI) – 2° turno singolare donne

Mensik (CZE) [16]-Blanchet (FRA) [Q]- 2° turno singolare uomini

Kessler (USA) [32]-Vondrousova (CZE) – 2° turno singolare donne

Court 10

Ore 20:00 Rinderknech (FRA)-Davidovich Fokina (ESP) [18]- 2° turno singolare uomini

Samsonova [17]-Hon (AUS) [Q] – 2° turno singolare donne

Court 11

Ore 19:00 Bonzi (FRA)-Giron (USA)- 2° turno singolare uomini

NP Ore 21:00 Ostapenko (LAT) [25]-Townsend (USA) – 2° turno singolare donne

Thompson (AUS)-Mannarino (FRA)- 2° turno singolare uomini

Court 12

Ore 17:00 Nakashima (USA) [20]-Kym (SUI) [Q] – 2° turno singolare uomini

Uchijima (JPN)-Krejcikova (CZE) – 2° turno singolare donne

Darderi (ITA) [32]-Spizzirri (USA) [WC] – 2° turno singolare uomini – Diretta tv Sky Sport Uno e SuperTennis HD

Li (USA)-Bencic (SUI) [16] – 2° turno singolare donne

PROGRAMMA US OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (Uno, Tennis, Arena, Max, Mix, 252, 253), SuperTennis (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (Bellucci-Alcaraz, Paolini-Jovic, Darderi-Spizzirri)