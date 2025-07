Pentathlon, Italia femminile bronzo a squadre agli Europei. Aurora Tognetti 5a, Roberto Micheli 7° tra gli uomini

Sono andate in scena le finali ai Campionati Europei Senior 2025 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Madrid. La formazione femminile ha centrato la medaglia di bronzo a squadre. Aurora Tognetti (Carabinieri), Valentina Martinescu (Junior Asti) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro) hanno disputato tre ottime prove nella giornata odierna. Dopo una fase iniziale molto positiva nella scherma, che ha visto Aurora Tognetti chiudere al comando (250 punti) e Alice Rinaudo quinta (230), le azzurre non sono riuscite a confermarsi sul podio.

Aurora Tognetti alla fine ha concluso al quinto posto (1464 punti), quindi decimo per Valentina Martinescu (1424 punti), mentre è sedicesima Alice Rinaudo (1392 punti). La medaglia d’oro è andata alla francese Rebecca Castaudi (1481 punti), medaglia d’argento per la britannica Emma Whitaker (1479), quindi bronzo per l’ungherese Blanka Bauer (1477).

Bene anche Roberto Micheli (Fiamme Oro) nella finale maschile. Il 28enne romano ha chiuso al settimo posto (1559 punti). La medaglia d’oro è andata all’ucraino Yuriy Kovalchuk (1588), quella d’argento per l’ungherese Mihaly Koleszar (1582) mentre il bronzo è andato al francese Jean-Baptiste Mourcia (1577).