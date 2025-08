Pauline Ferrand-Prévot vince il Tour de France femminile. Sigillo nell’ultima tappa, Vollering si inchina

Pauline Ferrand-Prévot ha vinto il Tour de France femminile, chiudendo da assoluta padrona la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. La fuoriclasse transalpina ha dettato legge nella nona e ultima frazione, che si concludeva in salita a Chatel Les Portes du Soleil dopo aver scalato il Col de Joux-Plane (11,6 km all’8,5% di pendenza media) e il Col du Corbier (5,9 km all’8,3%).

La portacolori della Visma | Lease a Bike ha staccato tutte le rivali in montagna, proprio come era riuscita a fare brillantemente nella giornata di ieri, e si è cimentata in una cavalcata solitaria fin sulla linea del traguardo. La 33enne nativa di Reims si è regalata il secondo successo in questa edizione della Grand Boucle e per la prima volta in carriera è salita sul gradino più alto del podio finale, tra l’altro in una stagione in cui ha già vinto la prestigiosa Parigi-Roubaix.

La Campionessa del Mondo 2014 sta avendo grande gloria in questa seconda parte di carriera su strada, dopo essersi dedicata alla mountain bike con tanto di medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell’ultima frazione ha avuto la meglio con un margine di 20 secondi sull’olandese Demi Vollering (FDJ-SUEZ) e 23” sulla polacca Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto).

Pauline Ferrand-Prévot ha indossato la maglia gialla con un vantaggio di 3’42”’ su Vollering e 4’09” su Niewiadoma, mentre l’australiana Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal Team) ha perso quattro posizioni nella giornata odierna e ha terminato in sesta piazza a 6’40”. Barbara Malcotti la migliore delle italiane: 13ma a 25’08”.