Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Rio Nakata domina il Grand Prix Junior di Riga, nella danza vittoria per Veillon-Brandys

Pubblicato

5 secondi fa

il

Rio Nakata
Rio Nakata/ International Skating Union-Figure Skating

Rio Nakata sale in cattedra in occasione dell’ultima giornata di competizioni valida per il Grand Prix Junior di Riga, prima tappa valida per il circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Il Campione del Mondo in carica ha sbaragliato la concorrenza nella prova individuale maschile, avvicinandosi a quota 250 punti.

Nello specifico l’asiatico, già con una seria ipoteca sulla vittoria già dallo short, ha confermato la sua leadership anche nel segmento più lungo proponendo due quadrupli ruotati, rispettivamente salchow e toeloop, oltre che cinque tripli e due doppi axel.

Perdendo qualcosa in termini di punti proprio su un doppio axel, degradato dal pannello, l’atleta orientale ha racimolato 158.22 (76.50, 81.72) per 265.94, trentacinque lunghezze in più rispetto al secondo della classe Gayson Long, al posto d’onore con 143.06 (68.67, 75.39) per 221.71  precedendo il teutonico Genrikh Gartung, terzo con 134.07 (72.71, 63.36) per 210.01 con ben due tentativi di quadruplo lutz, uno riuscito in combinazione con il triplo toeloop e l’altro eseguito con caduta, così come successo nel triplo axel.

Cambia la classifica infine nella danza sul ghiaccio, complice la vittoria dei canadesi Layla Veillon-Alexander Brandys, secondi nella rhythm dance e primi nell’overall con 97.67 (53.09, 44.58) per 161.83, staccando nettamente i transalpini Dania Mouaden-Theo Bigot, secondi con 95.78 (51.50, 44.28) per 160.13. Lontani gli statunitensi Jasmine Robertson-Chase Rohner, terzi con 90.92 (49.98, 40.94) per 160.13. La prossima settimana la competizione si sposterà in Turchia, con il Junior Grand Prix di Ankara. 

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Rio NAKATA
JPN
246.94 1 1
2 Grayson LONG
CAN
221.71 2 2
3 Genrikh GARTUNG
GER
210.01 4 3
4 Ryoto MORI
JPN
206.51 5 4
5 Yanhao LI
NZL
205.51 3 9
6 Lukas VACLAVIK
SVK
203.31 6 6
7 Yehor KURTSEV
UKR
192.19 7 8
8 Ean WEILER
SUI
189.98 9 7
9 Lorenzo ELANO
USA
180.59 17 5
10 Edward SOLOVYOV
GBR
174.39 11 10
11 Jean MEDARD
FRA
167.68 8 14
12 Luka IMEDASHVILI
LTU
161.57 12 12
13 Albin SAMUELSSON
SWE
159.31 14 13
14 Kirill SHEIKO
ISR
156.45 22 11
15 Daniel RUIS
AUT
149.88 13 15
16 Donghan YU
KOR
143.14 10 19
17 Daniil VALANOV
NOR
138.53 19 17
18 Ryszard SIUDEK
POL
138.29 20 16
19 Kirills KORKACS
LAT
137.74 16 18
20 Nikolajs KRIVOSEJA
LAT
130.12 15 20
21 Matias HEINONEN
FIN
118.82 18 22
22 Akims KIRILOVS
LAT
117.33 23 21
23 Wendell HANSSON-OSTERGAARD
DEN
106.75 21 23

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS
CAN
161.83 2 1
2 Dania MOUADEN / Theo BIGOT
FRA
160.13 1 2
3 Jasmine ROBERTSON / Chase ROHNER
USA
147.83 3 3
4 Lou KOCH / Lucas CHATAIGNOUX
FRA
138.22 4 6
5 Anita STRAUB / Andreas STRAUB
AUT
136.11 5 5
6 Michelle DEYCH / Ryan HU
USA
130.64 10 4
7 Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR
SUI
126.68 8 7
8 Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR
UKR
126.51 6 10
9 Ashlie SLATTER / Louis GREGORY
GBR
124.86 7 9
10 Eniko KOBOR / Zoard KOBOR
GER
120.48 11 8
11 Iris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA
FIN
116.93 9 12
12 Mariia NEKHAEVA / Dmytriy KRAVCHENKO
ISR
114.84 13 11
13 Laura BALCERSKA / David DIADCHENKO
POL
109.34 12 13
14 Maite van MULDERS / Robbe de VOS
BEL
97.98 14 15
15 Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN
EST
96.61 15 14
WD Myroslava TKACHENKO / Riccardo PESCA
UKR

 

