Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Okada vince la gara femminile al Grand Prix Junior di Riga, undicesima Noemi Joos

Pubblicato

5 minuti fa

il

Mei Okada/ International Skating Union - Figure Skating

Arrivano i primi due responsi da Riga, città lettone che sta ospitando questa settimana la prima tappa del circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, in scena questo weekend presso il Volvo Sport Centre. La nipponica Mei Okada ha infatti conquistato il primo posto nella prova individuale femminile, mentre i canadesi Ava Kemp-Yohnatan Elizarov si sono imposti con ampio margine nelle coppie d’artistico. 

Ma andiamo con ordine. La nipponica è riuscita a difendere il vantaggio già ottenuto nello short confezionando un free program di alto livello ma con qualche sbavatura. L’asiatica nello specifico ha presentato il classico asset con sette tripli, guadagnando punti preziosi con alcuni elementi – vedi i due tripli lutz collocati in zona bonus di cui uno posto in sequenza con il doppio axel – e perdendo qualcosa in altri. L’errore più palese in tal senso è stata la combinazione triplo flip/triplo toeloop, redarguita con la chiamata di filo errato nel primo salto, oltre che quella triplo flip/doppio toeloop/doppio loop, ruotata con qualche patema e contrassegnata da una chiamata di filo d’ingresso non chiaro nel flip.

Tenendo botta sul secondo punteggio, dove ha ottenuto il riscontro più alto del lotto, la nativa di Nagakute ha stampato 121.29 (62.55, 58.74) per 189.67 difendendosi dagli attacchi della sudcoreana Jiyu Huh, seconda con 120.71 (64.17, 56.54) per 186.55, autrice di un buon programma seppure rallentato da un passaggio a vuoto nel  triplo lutz, girato solo semplice.  Non senza sorprese sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la svizzera Elisabet Dibbern, brava ad approfittare della situazione centrando il quarto libero e accaparrandosi così la top 3 con 112.65 (63.36, 49.29) per 173.67. 

Sfiora le prime dieci posizioni invece l’azzurra Noemi Joos, la quale è salita di quattro posti rispetto al corto lasciando trasparire tutte le sue potenzialità. Alla fine lo score dirà 98.69 (54.26, 44.43) per 146.31, punteggio destinato ad aumentare sensibilmente nei prossimi appuntamenti. 

Nelle coppie trionfo per i giù citati Ava Kemp-Yohnatan Elizarov, in questa occasione davvero una spanna sopra gli altri come recita il punteggio finale di 113.24 (57.10, 56.14) per 175.91. A quindici lunghezze si sono piazzati invece i cinesi Xuanqi Zhang-Wenqiang Feng che, malgrado il terzo libero, si sono posizionati al posto d’onore con 99.92 (50.09, 50.83) per 160.76 precedendo gli statunitensi Naomi Williams-Lachlan Lewer, terzi con 159.63 (99.92, 50.09) per 159.63.

Il day-2 di competizioni si è aperto con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, terminata con la battaglia apertissima tra i francesi Dania Moudaen-Theo Bigot e Layla Veillon-Alexander Brandys. Al momento i transalpini guidano le operazioni con 64.35 (35.46, 28.89), mentre i nordamericani inseguono con 64.16 (35.38, 28.78). Più staccati invece gli statunitensi Jasmine Robertson-Chase Rohner, terzi con 56.91 (31.30, 25.61). 

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mei OKADA
JPN
189.67 1 1
2 Jiyu HUH
KOR
186.55 2 2
3 Elisabeth DIBBERN
SUI
173.67 5 4
4 Elina GOIDINA
EST
172.74 3 8
5 Yuseong KIM
KOR
171.39 8 3
6 Angela SHAO
USA
170.68 6 5
7 Yo TAKAGI
JPN
170.15 4 9
8 Anna GERKE
GER
167.44 7 6
9 Sherry ZHANG
USA
163.40 10 7
10 Alice SMITH
GBR
148.58 9 12
11 Noemi JOOS
ITA
146.31 15 10
12 Hannah FRANK
AUT
142.78 11 13
13 Evelina STAVICKYTE
LTU
142.05 16 11
14 Jelizaveta DERECINA
LAT
131.97 19 14
15 Camila VOLKOVA
CAN
129.31 12 15
16 Miriama SOSINA
LAT
123.81 17 16
17 Simona TKACHMAN
ISR
123.50 13 20
18 Ekaterine IAZADZHI
GEO
123.19 14 18
19 Nora COPPENS
SWE
120.63 21 17
20 Annika PELLONMAA
FIN
117.68 20 21
21 Nikola FOMCHENKOVA
LAT
115.92 23 23
22 Aleksandra JANIKOWSKA
POL
110.55 22 25
23 Sofiia HRYHORENKO
UKR
109.87 18 27
24 Martina Petra MAJOR
HUN
108.77 25 19
25 Milana MOZEIKO
FRA
106.07 24 24
26 Katrine BERSTAD
NOR
101.48 29 22
27 Saedis Heba GUDMUNDSDOTTIR
ISL
99.62 27 26
28 Trisha TONG
AUS
89.13 28 28
29 Camilla Vinther POULSEN
DEN
84.44 26 30
30 Caroline TOFT
LUX
80.26 30 29
31 Lola OCAMPO
ARG
48.92 31 31

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV
CAN
175.91 1 1
2 Xuanqi ZHANG / Wenqiang FENG
CHN
160.76 2 3
3 Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER
USA
159.63 3 2
4 Yuxuan CHEN / Yinbo DONG
CHN
132.60 6 4
5 Clelia LIGET-LATUS / Allan Daniel FISHER
FRA
126.30 7 5
6 Alzbeta KVIDEROVA / Jindrich KLEMENT
CZE
124.54 4 7
7 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON
FRA
122.81 8 6
8 Addyson McDANOLD / Aaron FELBERBAUM
USA
120.54 5 9
9 Laura HECKOVA / Alex VALKY
SVK
116.89 9 8
10 Neamh DAVISON / Daniel BORISOV
GBR
112.75 10 11
11 Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ
GER
108.11 11 10

CLASSIFICA JUNIOR RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Dania MOUADEN / Theo BIGOT
FRA
64.35 1
2 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS
CAN
64.16 2
3 Jasmine ROBERTSON / Chase ROHNER
USA
56.91 3
4 Lou KOCH / Lucas CHATAIGNOUX
FRA
54.48 4
5 Anita STRAUB / Andreas STRAUB
AUT
52.19 5
6 Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR
UKR
51.03 6
7 Ashlie SLATTER / Louis GREGORY
GBR
49.11 7
8 Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR
SUI
47.03 8
9 Iris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA
FIN
46.37 9
10 Michelle DEYCH / Ryan HU
USA
44.67 10
11 Eniko KOBOR / Zoard KOBOR
GER
44.11 11
12 Laura BALCERSKA / David DIADCHENKO
POL
40.90 12
13 Mariia NEKHAEVA / Dmytriy KRAVCHENKO
ISR
40.54 13
14 Maite van MULDERS / Robbe de VOS
BEL
39.36 14
15 Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN
EST
33.43 15
WD Myroslava TKACHENKO / Riccardo PESCA
UKR
Argomenti correlati:
