World Games
Pattinaggio a rotelle velocità su strada, Vincenzo Maiorca quarto nel giro sprint ai World Games
Si chiude senza medaglie per l’Italia la prima giornata dedicata al pattinaggio a rotelle velocità su strada ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, si ferma ai piedi del podio, infatti, il migliore degli azzurri, Vincenzo Maiorca, quarto nel giro sprint maschile.
Nella finale del giro sprint maschile l’oro va allo spagnolo Jhoan Sebastian Guzman Bitar, primo in 34.372, il quale va a precedere il colombiano Jhon Edwar Tascon Holguin, d’argento in 34.444, ed il transalpino Yvan Sivilier, terzo in 34.577, che beffa per 0.034 l’azzurro Vincenzo Maiorca, quarto in 34.611.
Nel giro sprint femminile Asja Varani esce di scena nelle qualificazioni, chiuse al nono posto, prima tra le escluse dalle semifinali. In finale il titolo va alla colombiana Maria Fernanda Timms Ariza, prima in 37.982, davanti alla belga Fran Vanhoutte, seconda in 38.155, ed alla tedesca Anna-Laethisia Schimek, di bronzo in 38.266.
Nei 10000 metri a punti femminili Edda Paluzzi si classifica 11ma nella gara in cui l’oro va alla transalpina Marine Lefeuvre, prima a quota 11, che va a precedere la colombiana Rueda Gabriela seconda con 10, e l’ecuadoregna Gabriela Vargas Sarmiento, terza a quota 9.
Nei 10000 metri a punti maschili Daniel Niero termina 14° nella prova dominata da due atleti: oro allo spagnolo Francisco José Peula Cabello, primo a quota 32, argento al paraguaiano Julio Cesar Mirena Ortiz, alla piazza d’onore con 30. Basta 1 punto al francese Martin Ferrié per conquistare il bronzo.